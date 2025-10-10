Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết

Không có bất ngờ xảy ra tại trận cuối cùng của mình, các tay đập VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng dễ dàng trước Hóa chất Đức Giang lào cai.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã chơi quyết tâm tại trận đấu cuối vòng bảng. Ảnh: DP

Chiều 10-10, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bước vào trận đấu cuối gặp Hóa chất Đức Giang lào cai với sự tự tin. Đội đương kim vô địch quốc gia quyết tâm giành chiến thắng để đảm bảo thứ hạng ở nhóm đầu. Đồng thời, vị trí của họ sẽ quyết định đối thủ tại trận bán kết của vòng chung kết là ai.

Vì vậy, các tay đập như Kim Thanh, Lan Vy hay Roni Jones-Perry thi đấu với sự tập trung cao nhất. Trong các ván đấu, cầu thủ Hóa chất Đức Giang lào cai không còn sự áp đảo thường thấy. Thay vào đó, họ phải vất vả phòng thủ trong nhiều tình huống tấn công của VTV Bình Điền Long An.

Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-0 cho VTV Bình Điền Long An. Tỷ số các ván đấu lần lượt là 25/22, 25/16, 25/18.

Như vậy kết thúc vòng bảng giải đấu năm nay, đội VTV BÌnh Điền Long An thắng 6 trận, thua 1 trận, Trận thua duy nhất là trước đối thủ Ninh Bình tại giai đoạn thứ nhất. Đội Hóa chất Đức Giang lào cai thắng 3 trận, thua 4 trận nên phải tham dự lượt đấu phân hạng và tranh vé trụ hạng sau khi vòng bảng khép lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham dự giải vô địch quốc gia, đội Hóa chất Đức Giang lào cai phải dự lượt tranh trụ hạng.

Với VTV Bình Điền Long An, đội bóng giữ mục tiêu lọt vào trận chung kết để bảo vệ vị trí số 1 đang giữ.

MINH CHIẾN