Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội Thanh Hóa bất ngờ chiến thắng Ngân hàng Công Thương

Đội nữ Thanh Hóa đã có chiến thắng trong trận cuối cùng vòng bảng giải quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 9-10, đội Ngân hàng Công Thương đã gặp Thanh Hóa tại trận cuối vòng bảng của giải vô địch quốc gia 2025. Mặc dù đây là trận đấu không còn ý nghĩa để tranh suất vào vòng chung kết nhưng cầu thủ Ngân hàng Công Thương vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ.

Diễn biến trên sân, các cầu thủ Thanh Hóa chiếm ưu thế hơn để áp đảo trong nhiều tình huống trước đội Ngân hàng Công Thương. Với tinh thần thi đấu tốt hơn, đội nữ Thanh Hóa vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0 (25/18, 26/24, 25/21). Như vậy, các đội Ngân hàng Công Thương và Thanh Hóa đã kết thúc vòng bảng giải đấu năm nay.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ Ngân hàng Công Thương đã vào vòng chung kết giải đấu. HLV Bùi Huy Sơn và đội Thanh Hóa sẽ thi đấu lượt phân hạng sau khi vòng bảng kết thúc. Năm ngoái, đội Thanh Hóa từng vào vòng chung kết và xếp hạng 4. Năm nay, đội bóng này không có lực lượng cầu thủ tốt nhất nên chấp nhận phải đấu suất trụ hạng.

Theo kết quả hiện tại, đội Ngân hàng Công Thương sẽ đứng hạng 4 sau vòng bảng của giải đấu. Đội bóng sẽ chờ kết quả cuối cùng để biết đối thủ tại trận bán kết của vòng chung kết là ai. Trước khi giải đấu năm nay diễn ra, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng đã đặt mục tiêu lọt vào 4 đội mạnh nhất nên đã hoàn thành chỉ tiêu.

MINH CHIẾN