Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: VTV Bình Điền Long An giành vé dự vòng chung kết

Dù gặp một chút khó khăn trước đối thủ TPHCM nhưng đội VTV Bình Điền Long An vẫn giành chiến thắng để chắc suất dự vòng chung kết.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đang giữ vững vị trí ở nhóm đầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu nội dung nữ giữa VTV Bình Điền Long An và TPHCM được diễn ra sớm nhất ngày 8-10 tại giai đoạn 2 (vòng 2) ở Ninh Bình.

Hai đội đều tập trung thi đấu để đạt điểm số nhằm tính toán cho các trận tiếp theo. Vì vậy, HLV Trần Hiền (TPHCM) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV) đưa ra sân lực lượng tốt nhất của mình. Với ưu thế là đội đương kim vô địch, các tay đập VTV Bình Điền Long An không gặp khó khăn và sớm áp đảo thế trận trong 2 ván đầu tiên. Đội bóng này vượt lên dẫn trước với tỷ số 25/19, 25/14. Chủ công Roni Jones-Perry và các đồng đội Kim Thanh, Mỹ Tiên, Lan Vy chơi tốt ghi điểm trước đối thủ mang lại điểm số ưu thế.

Tuy nhiên, đội VTV Bình Điền Long An bất ngờ để cầu thủ TPHCM lấy lại thế trận. Các tay đập của HLV Trần Hiền đã giành chiến thắng 25/20, 25/23 trong 2 ván tiếp theo. Trong từng ván, cầu thủ chuyền 2 Ngô Thị Lương Quỳnh điều phối bóng tốt giúp đồng đội tấn công sắc nét vượt qua hàng chắn VTV Bình Điền Long An. Thực tế cho thấy, cầu thủ VTV Bình Điền Long An chưa bọc lót tốt giữa hàng trước và hàng sau do vậy cầu thủ TPHCM tận dụng thời cơ giành điểm.

Dẫu vậy, các nhà đương kim vô địch quốc gia vẫn là đội chiến thắng chung cuộc. Tại ván 5, học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã thắng áp đảo với tỷ số 15/2. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-2.

Chiến thắng giúp VTV Bình Điền Long An giữ vững vị trí nhì bảng đồng thời đã giành suất vào vòng chung kết.

Chiều ngược lại, dù còn 1 trận cuối tại vòng bảng của vòng 2 tuy nhiên đội TPHCM đứng vị trí xếp cuối nội dung nữ do vậy phải tham dự lượt đấu tranh suất trụ hạng.

MINH CHIẾN