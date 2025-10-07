Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò khởi đầu thuận lợi

SGGPO

Đội nữ Ngân hàng Công Thương là đội giành chiến thắng đầu tiên tại giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia 2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Ngân hàng Công Thương đã giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Ngân hàng Công Thương đã giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận mở màn vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lúc 12 giờ trưa ngày 7-10 giữa đội Ngân hàng Công Thương và đội Hưng Yên.

Từng đội bóng đều quyết tâm giành kết quả tốt nhất bởi điểm số sẽ quyết định vị trí của họ sau vòng bảng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không còn chủ công Đặng Thị Hồng, tuy nhiên ông có mũi tấn công Vi Thị Như Quỳnh trong đội hình. Tay đập này tiếp tục là người chơi nổi bật trong đội hình Ngân hàng Công Thương để ghi điểm nhiều nhất. Tại trận đấu, cầu thủ chuyền 2 Tôn Thị Minh Thư đã làm tốt nhiệm vụ điều phối bóng vừa tầm tới các vị trí của Như Quỳnh hay ngoại binh Anna và đồng đội ghi đểm chính xác.

Bên kia mành lưới, HLV Trần Văn Giáp rất tin tưởng vào chủ công Helena Grozer nhưng ngoại binh này chưa thể hiện được sự nổi bật. Các cầu thủ nữ Hưng Yên cố gắng phối hợp chiến thuật để hóa giải hàng chắn Ngân hàng Công Thương. Dẫu vậy, họ không làm tốt khâu phòng thủ trên sát lưới và bọc lót hàng sau. Vì thế, đội bóng ngàn ngân hàng giữ được ưu thế hơn.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 (25/18, 25/23, 25/14) cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội bóng này tiếp tục giữ chắc vị trí ở nhóm đầu. Trong khi đó, đội nữ Hưng Yên gần như hết cơ hội vào vòng chung kết nên sẽ phải dự lượt đấu trụ hạng sau vòng bảng.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền vô địch quốc giai 2025 bóng chuyền Việt Nam vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 Ngân hàng Công Thương Hưng Yên Trần Văn Giáp Nguyễn Tuấn Kiệt

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn