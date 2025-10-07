Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò khởi đầu thuận lợi

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Ngân hàng Công Thương đã giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận mở màn vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lúc 12 giờ trưa ngày 7-10 giữa đội Ngân hàng Công Thương và đội Hưng Yên.

Từng đội bóng đều quyết tâm giành kết quả tốt nhất bởi điểm số sẽ quyết định vị trí của họ sau vòng bảng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không còn chủ công Đặng Thị Hồng, tuy nhiên ông có mũi tấn công Vi Thị Như Quỳnh trong đội hình. Tay đập này tiếp tục là người chơi nổi bật trong đội hình Ngân hàng Công Thương để ghi điểm nhiều nhất. Tại trận đấu, cầu thủ chuyền 2 Tôn Thị Minh Thư đã làm tốt nhiệm vụ điều phối bóng vừa tầm tới các vị trí của Như Quỳnh hay ngoại binh Anna và đồng đội ghi đểm chính xác.

Bên kia mành lưới, HLV Trần Văn Giáp rất tin tưởng vào chủ công Helena Grozer nhưng ngoại binh này chưa thể hiện được sự nổi bật. Các cầu thủ nữ Hưng Yên cố gắng phối hợp chiến thuật để hóa giải hàng chắn Ngân hàng Công Thương. Dẫu vậy, họ không làm tốt khâu phòng thủ trên sát lưới và bọc lót hàng sau. Vì thế, đội bóng ngàn ngân hàng giữ được ưu thế hơn.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 (25/18, 25/23, 25/14) cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội bóng này tiếp tục giữ chắc vị trí ở nhóm đầu. Trong khi đó, đội nữ Hưng Yên gần như hết cơ hội vào vòng chung kết nên sẽ phải dự lượt đấu trụ hạng sau vòng bảng.

MINH CHIẾN