Vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025: Hấp dẫn các màn so tài!

Khán giả sẽ chờ đợi những trận đấu hấp dẫn của nội dung nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cân tài cân sức nội dung nữ

Ghi nhận thực tế, 8 đội nữ đã hoàn tất chuẩn bị lực lượng với thông báo tại phiên họp kỹ thuật, trước khi thi đấu. Tất cả cầu thủ tốt nhất mà từng ban huấn luyện có thể đăng ký thi đấu đều có mặt tại Ninh Bình. Trên lý thuyết, 4 đội tạm dẫn đầu sau vòng 1 gồm Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương đang có ưu thế tại vòng 2. Dẫu vậy, không đội bóng nào được phép sơ sảy. HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) cho biết dù đội bóng của mình đang tạm dẫn đầu nhưng tất cả cầu thủ không được mất tập trung tại 2 trận còn lại của vòng bảng.

Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An cũng khẳng định rất thận trọng và từng cầu thủ sẽ phải giành kết quả tốt nhất nhằm giữ vững mục tiêu hướng tới vòng chung kết. Trong khi đó, Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công Thương tỏ ra dè dặt bởi HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) và Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công Thương) không muốn lỡ cơ hội góp mặt vòng chung kết. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết các cầu thủ của ông đang có tinh thần tốt và hy vọng tất cả đảm bảo thi đấu như quá trình đã tập luyện.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chờ đợi cầu thủ giành suất vào vòng chung kết sau vòng bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các đội Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên và TPHCM ở nửa dưới bảng xếp hạng sau vòng 1. Từng đội bóng có cơ hội để bảo toàn kết quả tại vòng 2. Tuy nhiên, không ai muốn bị xuống hạng. Vì vậy, khi không giành được vé vào vòng chung kết thì từng đội này muốn phải an toàn trụ hạng. Về lý thuyết, đội Hưng Yên và TPHCM có nguy cơ rớt hạng cao nhất nhưng điều lệ chỉ quy định 1 đội xuống hạng nên cuộc cạnh tranh sẽ được tính toán kỹ càng.

Khó đoán nội dung nam

Đội Công an TPHCM thể hiện rõ quyết tâm giành ngôi vô địch khi tăng cường 2 ngoại binh chất lượng cao (Kubiak, Licek). Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn nhận diễn biến trên sân sẽ quyết định kết quả chung cuộc.

Đội Công an TPHCM đang là ứng cử viên vô địch giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã chứng kiến không ít bất ngờ những năm qua. Dù 8 đội bóng nam còn 2 trận cuối tại vòng bảng của vòng 2 nhưng tình thế vẫn có thể bị đảo ngược nếu cầu thủ không thi đấu cẩn trọng.

4 đội bóng tạm dẫn đầu nội dung nam là Công an TPHCM, Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng đã giữ ưu thế trước khi ra sân tại vòng 2. 4 đội bóng còn lại gồm Sanest Khánh Hòa, Ninh Bình, Tây Ninh, Hà Nội đang tính toán để giành kết quả từng trận đảm bảo vị trí cho mình. HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) cho biết đội bóng của ông sẽ quyết tâm trụ hạng. HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) cũng bày tỏ các học trò của mình còn cơ hội vào vòng chung kết nhưng không được phép chủ quan.

Trong khi đó, HLV Phạm Phước Tiến (Tây Ninh) và Ngô Văn Kiều (S.Khánh Hòa) cũng chờ đợi kết quả tốt với đội bóng của mình tại 2 trận đấu quan trọng trong vòng bảng giai đoạn 2.

Tại 3 mùa giải gần nhất trước giải vô địch quốc gia 2025, các đội nữ giành ngôi vô địch quốc gia lần lượt là Hưng Yên (2022), Ninh Bình (2023), VTV Bình Điền Long An (2024) còn các đội nam giành ngôi vô địch lần lượt là Ninh Bình (2022), Sanest Khánh Hòa (2023), Biên Phòng MB (2024). Vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 thi đấu từ ngày 7-10 đến 16-10 tại Ninh Bình.

MINH CHIẾN