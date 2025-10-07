Khởi tranh vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Chờ các nhà cầm quân thể hiện tài thao lược

Năm nay, lần đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia chỉ còn 8 đội nam, 8 nội nữ thi đấu vì vậy mỗi HLV trưởng sẽ là người quyết định cơ hội thành công cho đội bóng của mình.

HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa của đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VTVBDLA

HLV trẻ tuổi ngày càng nhiều

Giai đoạn 2 (vòng 2) giải đấu chính thức khai cuộc ngày 7-10 tại Ninh Bình. Nhìn vào danh sách 16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) đã đăng ký, số lượng HLV trẻ đảm trách vai trò HLV trưởng đã nhiều hơn trước. Có thể kể tới một số gương mặt như HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An), Trần Viết Cường (Đà Nẵng), Phạm Phước Tiến (Tây Ninh), Dương Tấn Vinh (Công an TP Hồ Chí Minh), Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa), Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội), Trần Văn Giáp (Hưng Yên), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang lào cai), Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng)…

Các HLV cựu trào với tuổi đời ngoài 60 không còn xuất hiện tại giải vô địch quốc gia năm nay. Năm ngoái, các HLV như Lê Nho Thạnh (Đà Nẵng), Bùi Quang Ngọc (Sanest Khánh Hòa) còn trực tiếp huấn luyện nhưng hiện tại họ đã nhường chỗ cho các HLV trở thay thế.

Trong 1 năm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thường niên tổ chức lớp tập huấn chuyên môn dành cho HLV bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) tại Việt Nam. Mỗi dịp tổ chức, nhà quản lý ghi nhận rất đông HLV tham gia khóa học. Lực lượng HLV trẻ đang tiếp cận công tác chuyên môn tại nhiều đội bóng là rất lớn. Tuy nhiên, những người thật sự đủ ưu thế chuyên môn sẽ được giao trọng trách HLV trưởng.

HLV Phạm Phước Tiến đang tập trung chuyên môn cho đội nam Tây Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Từ vị trí cầu thủ chuyển sang làm HLV là sự khác biệt. Tuy nhiên, từ vai trò HLV tuyến trẻ hay trợ lý HLV được đảm nhiệm vị trí HLV trưởng sẽ khác biệt lớn hơn. HLV trưởng là người quyết định chuyên môn cuối cùng và lối chơi của đội bóng tuân thủ theo yêu cầu của người thầy”, đại diện ban giám sát chuyên môn vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 – ông Trần Thanh Tùng từng phân tích.

Thành công nằm ở sự quyết đoán

Vòng 2 giải đấu năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhiều HLV đã đảm trách công việc tại đội tuyển quốc gia cũng như có kinh nghiệm tham dự nhiều mùa giải trong nước. Mỗi người xây dựng lối chơi riêng cho đội bóng của mình.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng cầu thủ Ngân hàng Công Thương đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành nhiều thành tích với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên ở cấp độ câu lạc bộ, ông vẫn đang tìm ngôi vô địch quốc gia đầu tiên ở vai trò HLV trưởng. Năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất quyết tâm giành thành tích tốt nhất cùng đội Ngân hàng Công Thương. Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An cũng chờ đợi tài thao lược trên sân của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Nếu bảo rằng HLV Ngọc Hoa không áp lực là không đúng. Nhưng vị HLV từng chia sẻ rằng tập thể đội bóng giữ tinh thần thoải mái nhất thì sẽ nỗ lực vượt qua các thách thức phía trước.

Người hâm mộ đang dõi theo màn thể hiện của Đội Hóa chất Đức Giang lào cai tại vòng 2. Bởi lẽ, đội bóng này giữ kỷ lục 5 lần liêp tiếp thua trận tại chung kết nội dung nữ. Đội bóng vẫn tìm cơ hội vào trận đấu cuối cùng để đổi màu huy chương. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà và ban huấn luyện.

Tại 5 mùa giải gần nhất (từ 2020 đến 2024) trước khi giải năm nay diễn ra, giới chuyên môn chứng kiến đội nam Ninh Bình và nữ Binh chủng Thông tin bảo vệ được cúp vô địch trong năm kế tiếp sau khi giành vị trí số 1. Đội nam Ninh Bình vô địch năm 2021, 2022. Đội nữ Binh chủng Thông tin vô địch năm 2020, 2021. Năm nay, sự cạnh tranh về chuyên môn ở nội dung nam và nội dung nữ đều quyết liệt vì vậy chưa ai sớm dự báo đội bóng nào sẽ ưu thế giành cúp vô địch. HLV trưởng sẽ là người quyết định cơ hội thành công cùng đội hình mình sở hữu.

MINH CHIẾN