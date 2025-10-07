Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội Công an TPHCM giành suất vào bán kết

Đội Công an TPHCM đã có thêm chiến thắng tại trận đầu tiên của vòng 2 để giữ vững vị trí dẫn đầu cùng suất góp mặt bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối ngày 7-10 tại Ninh Bình, đội Công an TPHCM ra sân thi đấu trận đầu tiên tại giai đoạn 2 (vòng 2) của giải đấu trước đối thủ Đà Nẵng. Tính tổng thể, đây là trận thứ 6 tại vòng bảng của đội Công an TPHCM. Thầy trò HLV Dương Tấn Vinh đã giành 5 chiến thắng tại giai đoạn thứ nhất.

Bước vào cuộc so tài, đội Công an TPHCM đưa ra sân đội hình tốt nhất với mũi chủ công Kubiak, Quản Trọng Nghĩa cùng đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy, phụ công Triển Chiêu. Trong đó, cầu thủ chuyền hai Giang Văn Đức giữ vai trò then chốt giữ nhịp chơi của đội bóng. Sự nhạy bén trong các pha chuyền chiến thuật của Giang Văn Đức giúp cầu thủ Công an TPHCM đã thi đấu tấn công hiệu quả. Lần lượt Kubiak, Quốc Duy và Trọng Nghĩa đập bóng ghi điểm giúp đội nhà vượt lên thắng 25/16 tại ván đầu tiên.

Tuy nhiên, cầu thủ Đà Nẵng không gặp áp lực mà chơi bằng tinh thần thoải mái. Các tay đập Ngọc Trí, Tuấn Huy, Hữu Tiến và Agil Anggara khiến hàng chắn của Công an TPHCM phải vất vả phòng thủ nhiều tình huống. Tại ván 2, đội Công an TPHCM tiếp tục thắng 25/21. Ván thứ 3, cầu thủ 2 bên chơi giằng co nhưng các tay đập Công an TPHCM vẫn giải quyết được toàn cục để thắng 27/27.

Thắng chung cuộc 3-0, đội Công an TPHCM tiếp tục giữ vững ngôi đầu nội dung nam đồng thời chắc chắn có suất góp mặt bán kết. Đội Đà Nẵng còn trận cuối gặp Sanest Khánh Hòa tuy nhiên họ vẫn phải xem các kết quả của đội Ninh Bình mới biết cơ hội tranh chấp suất bán kết.

MINH CHIẾN