Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đương kim vô địch Biên Phòng giữ mạch bất bại

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã thi đấu trước đội chủ nhà Ninh Bình nhưng bảo toàn được chiến thắng sau 5 ván đấu giằng co.

Đội Biên Phòng MB chưa thua trận nào tại vòng bảng của giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn ngày 8-10, trận đấu nội dung nam giữa chủ nhà Ninh Bình và các nhà đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB mới khép lại.

Dù nắm chắc tấm vé vào vòng chung kết nhưng thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) thi đấu rất thận trọng trước đội bóng của HLV Bùi Trung Thảo. Với các tay đập chủ nhà Ninh Bình, họ quyết tâm giành chiến thắng để hướng đến cơ hội vào vòng chung kết. Tuy nhiên, sự chờ đợi đó không thành hiện thực.

Diễn biến trên sân là cuộc giằng co hấp dẫn giữa 2 bên. Các đường phối hợp bóng của chuyền 2 Nguyễn Huỳnh Anh Phi (Ninh Bình) đều hướng tới vị trí của Đinh Văn Phương và Punales để từng mũi đánh này bật đà đập bóng ghi điểm. Trong khi đó Đinh Văn Duy (Biên Phòng MB) giữ phong độ cao với các miếng chuyền giấu bóng chiến thuật giúp đồng đội Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Thế Khải và Jakkrit đủ thời gian điều chỉnh quả đập để có điểm số chính xác.

Trận đấu cần tới ván thứ 5 mới có kết quả cuối cùng. Chung cuộc, đội Biên Phòng MB thắng 3-2 (25/16, 23/25, 25/23, 21/25, 15/12). Sau trận, đội trưởng Phạm Văn Hiệp bày tỏ: “Đây là trận đấu mà chúng tôi đã giành chiến thắng vất vả. Ván đấu thứ 4 là ván khó khăn của chúng tôi do bị đội bạn vượt qua để trận đấu phải bước vào ván thứ 5 quyết định kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, toàn đội chơi tập trung để giữ được thắng lợi”.

Đội Biên Phòng MB giữ vững vị trí thứ nhì với 6 trận toàn thắng vào lúc này. Hiện tại, Công an TPHCM và Biên Phòng MB chưa thua trận nào trong vòng bảng. Họ sẽ gặp nhau ở lượt đấu cuối cùng của vòng 2.

Đội chủ nhà Ninh Bình tạm vươn lên hạng 4 tuy nhiên họ vẫn phải tranh chấp suất vào vòng chung kết với các đội Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa.

Tại trận đấu sớm nội dung nam ngày 8-10, Hà Nội đã thắng 3-1 Tây Ninh. Hai đội này sẽ phải dự lượt tranh suất trụ hạng sau khi các trận vòng bảng của vòng 2 kết thúc.

MINH CHIẾN