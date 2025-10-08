Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 thu hút khán giả kỷ lục

Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025, được tổ chức tại Philippines từ ngày 12 đến 28-9, đã chứng tỏ là một lễ hội hoành tráng của môn thể thao này. Với lượng khán giả kỷ lục trên khắp các nền tảng phát sóng và kỹ thuật số.

Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 vừa kết thúc tại Philippines hôm 28-9. Ảnh: FIVB

Từ châu Âu đến châu Á, Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 đã mang đến một số chương trình phát sóng thể thao trực tiếp được xem nhiều nhất trong năm. Trận chung kết giữa Bulgaria và Italy đã thu hút trung bình 2,8 triệu khán giả trực tiếp trên RAI 2, xếp hạng trong 5 chương trình phát sóng thể thao trực tiếp hàng đầu tại Italy ngoài bóng đá. Tại Bulgaria, trận chung kết đã đi vào lịch sử khi trở thành sự kiện đầu tiên được phát sóng đồng thời trên cả 4 đài truyền hình quốc gia chính.

Trong khi đó, tại Ba Lan, trận bán kết giữa Ba Lan và Italy đã đạt 1,9 triệu người xem trên kênh truyền hình miễn phí Polsat - gần một phần tư lượng khán giả truyền hình quốc gia vào thời điểm đó. Trong suốt tuần thi đấu cuối, 6 trong số 7 chương trình phát sóng thể thao được xem nhiều nhất tại Ba Lan là các trận đấu tại Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới. Tại châu Á, đà phát triển cũng mạnh mẽ không kém. Trận đấu vòng bảng giữa Serbia và Trung Quốc đã thu hút hơn 4,7 triệu người xem, tăng 38% so với lượng khán giả cao nhất của quốc gia này kể từ năm 2022…

Ngoài truyền hình truyền thống, phạm vi phủ sóng phát trực tuyến đã tạo ra hơn 147 triệu lượt hiển thị, hơn 31 triệu người xem và gần 9 triệu lượt tương tác. Điều quan trọng là 94% lượng khán giả này đến từ các đối tác phát trực tuyến. VBTV, dịch vụ OTT toàn cầu của Volleyball World, đã góp phần vào thành công này với hơn 5 triệu lượt xem và 180 triệu phút xem trên toàn giải đấu. Trận chung kết Italy - Bulgaria đã trở thành trận đấu được xem nhiều nhất trên VBTV với 220.000 lượt phát trực tuyến, trong khi trận tứ kết Mỹ - Bulgaria thu hút 207.000 lượt xem.

Giải đấu ghi nhận lượng khán giả kỷ lục trên khắp các nền tảng phát sóng và kỹ thuật số. Ảnh: FIVB

Trên mạng xã hội, giải đấu cũng đã chứng tỏ là một trong những sự kiện bóng chuyền hấp dẫn nhất từ ​​trước đến nay. Trên các kênh toàn cầu của Volleyball World, hơn 129.500 người theo dõi mới đã tham gia từ vòng bảng đến vòng tứ kết. Chỉ riêng tại Trung Quốc, các hoạt động nội địa hóa đã tạo ra 22,1 triệu lượt tương tác và gần 30.000 người theo dõi mới, củng cố vị thế của bóng chuyền là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất trên các nền tảng kỹ thuật số.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) Fabio Azevedo phát biểu: “Giải vô địch thế giới này một lần nữa cho thấy sức mạnh đoàn kết và truyền cảm hứng đáng kinh ngạc của bóng chuyền. Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên mang Giải vô địch thế giới nam đến một khu vực mới, và chúng tôi rất hào hứng trở lại Philippines cho Giải vô địch bóng chuyền nữ năm 2029… Thật tuyệt vời khi được chứng kiến ​​những kết quả phá kỷ lục này. Xin cảm ơn các đối tác và tất cả người hâm mộ đã tạo nên một giải đấu thực sự đáng nhớ!”

Tổng Giám đốc Điều hành FIVB, Ugo Valensi cho biết thêm: “Những kết quả phá kỷ lục này không chỉ là minh chứng cho sự phổ biến toàn cầu của bóng chuyền mà còn cho giá trị mà môn thể thao này mang lại cho các đài truyền hình và đối tác. Bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm phát sóng và áp dụng các hình thức kể chuyện kỹ thuật số mới, chúng tôi đang thu hút khán giả ở quy mô lớn, đồng thời xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với người hâm mộ… Giải Vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho những gì bóng chuyền có thể đạt được, và chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu của hành trình phát triển này”.

HUY KHÔI