Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Thắng chủ nhà Ninh Bình, Binh chủng Thông tin vào vòng chung kết

Trận đấu giữa Binh chủng Thông tin và Ninh Bình trong tối ngày 8-10 đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Đội Binh chủng Thông tin đã vào vòng chung kết sau trận thắng buổi tối ngày 8-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều khán giả địa phương có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình cổ vũ đội chủ nhà trong cuộc đối đầu với đối thủ Binh chủng Thông tin. Về lý thuyết, mỗi đội có sự tính toán để tìm thành tích quan trọng giữ vị trí vào nhóm 4 đội vòng chung kết. Thực tế, cầu thủ 2 bên đã thi đấu không thật sự giằng co như chờ đợi.

Việc vắng mặt Bích Tuyền là đội nữ Ninh Bình ảnh hưởng 50% sức mạnh. Nguyễn Thị Trinh thi đấu vị trí mà Bích Tuyền để lại nhưng không có nhiều pha tấn công uy lực làm hàng chắn Binh chủng Thông tin chao đảo. Những người còn lại như Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy hay Ánh Thảo, Paskova chưa đủ sự mạnh mẽ để đội bóng của mình chơi hay hơn đối phương.

Bên kia mành lưới, đội bóng áo lính đã có chủ công ngoại binh Irina Voronkova chơi sắc nét là người ghi điểm nhiều nhất. Cùng ngoại binh này, các mũi tấn công như Phạm Thị Hiền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương giữ được sự ổn định.

Chung cuộc, đội Binh chủng Thông tin thắng 3-1 (25/18, 15/25, 25/14, 25/14). Chiến thắng giúp đội bóng của HLV Phạm Văn Long chắc chắn có mặt trong 4 đội dự vòng chung kết giải năm nay. Tạm thời đội bóng này vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, Ninh Bình vẫn giữ vị trí số 1 dù thua trận đầu tiên tại vòng 2.

Đáng chú ý, chiến thắng của Binh chủng Thông tin khiến đội cạnh tranh trực tiếp là Hóa chất Đức Giang hết cơ hội vào vòng chung kết năm nay. Đội bóng của thủ đô đang đứng thứ 5. Hóa chất Đức Giang lào cai sẽ gặp VTV Bình Điền Long An ở trận cuối vòng bảng nhưng kết quả không còn giúp đội bóng này đủ cơ hội vào vòng chung kết. Sau 5 năm, lần đầu tiên Hóa chất Đức Giang rơi khỏi nhóm 4 đội xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN