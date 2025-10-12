Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Cơ hội của các đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng

Hai đội đương kim vô địch quốc gia là nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng MB sẽ thi đấu các trận bán kết đầu tiên tại giải năm nay với mục tiêu giành kết quả cao nhất.

HLV Ngọc Hoa và cầu thủ VTV Bình Điền Long An rất tập trung cho trận bán kết. Ảnh: VTVBĐLA

Ghi nhận trực tiếp, các đội bóng chuẩn bị thi đấu lượt trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đều tập nhẹ ở buổi sáng ngày 12-10 trước khi thi đấu vào buổi tối.

Năm nay, đội nữ VTV Bình Điền Long An tiếp tục lọt vào bán kết. Tại 3 mùa giải gần nhất trước năm nay, đội VTV Bình Điền Long An đều có mặt trong 3 vị trí đứng đầu của bóng chuyền nữ quốc gia. Trong đó năm ngoái, đội bóng này giành ngôi vô địch. HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa hiểu áp lực ở giải năm nay bởi không riêng VTV Bình Điền Long An, các đội bóng đã vào bán kết đều quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An từng bày tỏ: “Chúng tôi sẽ tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ đề ra”. Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, các gương mặt Võ Thị Kim Thoa và Nguyễn Khánh Đang vẫn giữ phong độ ổn định. Việc vắng Trần Thị Thanh Thúy khiến đội bóng ảnh hưởng lực lượng tuy nhiên sự bổ sung ngoại binh Roni Jones-Perry (Mỹ) giúp VTV Bình Điền Long An có sự cân bằng đội hình vào lúc này.

Ngoại binh Roni đang hòa nhập với lối chơi của VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VTVBĐLA

Đây là lần đầu tiên HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham dự bán kết giải vô địch quốc gia ở vai trò HLV trưởng 1 đội bóng. Với kinh nghiệm cầm quân trong nhiều giải đấu ở các cấp độ, vị HLV này có sự tự tin để chinh phục thành tích. Đối thủ tại bán kết của VTV Bình Điền Long An là đội Ngân hàng Công Thương. 2 đội bóng đã gặp nhau tại vòng bảng của giải và VTV Bình Điền Long An từng giành chiến thắng 3-1.

Trong khi đó, giới chuyên môn đánh giá đội Biên Phòng MB đang sở hữu dàn cầu thủ đạt chuyên môn tốt nhất như Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Phạm Văn Hiệp… Dẫu vậy, HLV Trần Đình Tiền từng cho biết đội bóng rất thận trọng chuẩn bị chuyên môn và phải giữ sự tập trung tốt nhất trước các đối thủ.

Cầu thủ Biên Phòng MB được yêu cầu giữ sự tập trung để thi đấu với tinh thần cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội Biên Phòng MB đã vào chung kết giải quốc gia năm 2023 và 2024. Trong đó, họ giành chiến thắng ở năm 2024 để giữ vai trò đương kim vô địch quốc gia lúc này. “Các đội bóng đã vào bán kết đều rất mạnh chuyên môn. Vì vậy, cầu thủ của chúng tôi phải tập trung chuẩn bị để thi đấu với nỗ lực cao nhất”, đại diện đội Biên Phòng MB trao đổi.

Tuy nhiên, đối thủ tại bán kết của Biên Phòng MB là đội Ninh Bình giữ lợi thế lớn do được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ. Tại trận đấu ở vòng bảng, Biên Phòng MB từng thắng Ninh Bình 3-2.

Ban tổ chức đã xác định 4 trận bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 gồm VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương, Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ); Biên Phòng MB – Ninh Bình, Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng (nam).

MINH CHIẾN