Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: “Mất” ngoại binh Kubiak, đội Công an TPHCM thua trận trước Biên Phòng

Đội Biên Phòng MB và Công an TPHCM đã thi đấu trận cuối tại vòng bảng. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận quyết đấu giữa 2 đội dẫn đầu bảng Biên Phòng MB và Công an TPHCM thu hút người hâm mộ bóng chuyền cả nước vào chiều ngày 10-10. Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều dự đoán cho rằng đây là cuộc giằng co quyết liệt bởi 2 đội đang giữ phong độ ổn định nhất.

Tuy nhiên, thế trận lại diễn ra 1 chiều nghiêng về các nhà đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB. Tình huống đáng chú ý ngay đầu ván thứ nhất, ngoại binh Kubiak của Công an TPHCM bất ngờ chấn thương dù không va chạm với ai. Việc bị đau khiến chủ công người Ba Lan phải ra sân.

Bất khả kháng, đội Công an TPHCM đưa Luka Tadic vào thay thế. Tuy nhiên, tay đập người Serbia lại không thể hiện được sự vượt trội chuyên môn.

Kubiak bị chấn thương là tình huống đáng chú ý nhất tại trận đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Bên kia mành lưới, cầu thủ Biên Phòng MB vẫn giữ đội hình quen thuộc gồm chuyền 2 Đinh Văn Duy, chủ công Ngọc Thuân, Jakkrit và đối chuyền Văn Hiệp, phụ công Thế Khải, Duy Tuyến. Các cầu thủ áo lính phối hợp nhuần nhuyễn tạo ra nhiều tình huống đập bóng tấn công khó làm cho hàng thủ Công an TPHCM không thể cản phá. Trong đó, đội hình Công an TPHCM không làm tốt khâu chuyền bóng bước 1 nên thiếu các tình huống phối hợp hoàn chỉnh giúp các mũi tấn công ghi điểm.

Dù Nguyễn Văn Quốc Duy hay Quản Trọng Nghĩa nỗ lực nhưng đội Công an TPHCM không thể có sự áp đảo.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 (25/20, 25/7, 25/23) nghiêng về đội Biên Phòng MB. Đội bóng này đảm bảo vị trí nhất bảng nội dung nam. Đội Công an TPHCM thua trận nhưng vẫn giữ vị trí thứ nhì. Đứng thứ 3 là đội Thể Công Tân Cảng. Tấm vé bán kết cuối cùng sẽ quyết định vào tối ngày thi đấu 10-10 ở trận đấu giữa Ninh Bình và Tây Ninh.

Sau trận, cầu thủ Đinh Văn Duy (Biên Phòng MB) đã trả lời báo giới: “Tôi đánh giá đây là trận đấu hay. Đội Công an TPHCM không có cầu thủ Kubiak là tổn thất. Tuy nhiên, dù không có tay đập này thì đội bạn vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ rằng trận này đội bạn chưa làm tốt khâu chuyền 1 do vậy gặp khó khăn khi phối hợp”.

MINH CHIẾN