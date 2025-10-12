Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội VTV Bình Điền Long An giành quyền vào chung kết

HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò tiếp tục có mặt tại trận chung kết giải đấu năm nay sau khi thắng thuyết phục ở bán kết.

Đội VTV Bình Điền Long An đã thi đấu tốt tại trận bán kết. Ảnh: VTVBĐLA

Trận bán kết đầu tiên nội dung nữ của giải đấu là cuộc đối đầu được chờ đợi giữa VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương. Giới chuyên môn nhận định, đây là 2 đội bóng có sự cân bằng lực lượng. Vì thế, trận bán kết sẽ diễn ra hấp dẫn.

Lần lượt HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Nguyễn Tuấn Kiệt đều chờ đợi các học trò làm tốt yêu cầu chuyên môn.

Ván đầu khởi đi với ưu thế của VTV Bình Điền Long An. Dưới sự điều phối bóng từ chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa, các mũi tấn công Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Lan Vy và ngoại binh Roni Jones-Perry chơi hiệu quả giúp đội nhà chiến thắng 25/14. Dẫu vậy, đội bóng này để Ngân hàng Công Thương lấy lại thế trận trong ván thứ 2. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã điều chỉnh tốt chuyên môn cho học trò để cầu thủ Ngân hàng Công Thương có chiến thắng 25/15 tại ván này.

Cầu thủ 2 bên đã chơi giằng co để tìm cơ hội ghi điểm. Ảnh: VFV

Tuy nhiên, đây là tất cả những gì cầu thủ Ngân hàng Công Thương làm được. Trong các ván còn lại, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phòng thủ thiếu hiệu quả dẫn tới bị thua điểm lần lượt 16/25 và 20/25. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-1, giành quyền vào chung kết.

Đây là lần đầu tiên, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa giành quyền vào chung kết giải vô địch quốc gia với vai trò HLV trưởng của 1 đội bóng. Năm ngoái, VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi vô địch. Năm nay, đội bóng tiếp tục thi đấu hiệu quả để góp mặt trận chung kết.

HLV Ngọc Hoa trao đổi sau trận bán kết. Ảnh: MINH CHIẾN HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa: “Đối với tôi, cả 4 đội góp mặt tại bán kết đều là những đội bóng có lực lượng mạnh và sự chuẩn bị tốt. Đội VTV Bình Điền Long An tập trung kỹ chuyên môn để ra sân thi đấu. Từng trận đấu đều có giá trị quan trọng như nhau. Các đội bóng Ninh Bình và Binh chủng Thông tin sở hữu cầu thủ rất đồng đều. Vì vậy chúng tôi gặp đội nào ở trận chung kết cũng là đối thủ rất đáng gờm. Đội bóng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để tham dự trận chung kết”.

MINH CHIẾN