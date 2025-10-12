Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Sanest Khánh Hòa trụ hạng thành công

Lượt đấu phân hạng và tranh suất trụ hạng nội dung nam đang diễn ra hấp dẫn tại giải vô địch quốc gia 2025 ở nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Hai đội Tây Ninh và Sanest Khánh Hòa đã thi đấu trận cống hiến nhằm tranh tấm vé trụ hạng. Ảnh: MINH CHIẾN

Cuộc đấu giữa Sanest Khánh Hòa và Tây Ninh vào chiều ngày 12-10 có ý nghĩa quyết định với từng đội bởi nếu giành được chiến thắng, cơ hội trụ hạng sẽ rất lớn. Chính vì vậy, HLV Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) và Phạm Phước Tiến (Tây Ninh) yêu cầu các cầu thủ phải tập trung tối đa trong mọi tình huống.

Ván đầu, các tay đập Tây Ninh là những người chơi hiệu quả để vượt lên chiến thắng đối thủ với tỷ số 32/30. Tuy nhiên, đội Tây Ninh lại không giữ được thế trận, để Sanest Khánh Hòa lấy lại tinh thần chơi mạnh mẽ trong những ván còn lại. Các mũi tấn công của Sanest Khánh Hòa giải quyết được tình huống quyết định để giành chiến thắng 3 ván với điểm số 30/28, 25/22 và 25/17. Chung cuộc, đội Sanest Khánh Hòa thắng 3-1.

Chiến thắng giúp đội bóng phố biển đủ điểm để trụ hạng. Đây là mùa giải đầu tiên, HLV Ngô Văn Kiều đảm trách vai trò HLV trưởng đội Sanest Khánh Hòa.

Trong khi đó, đội Tây Ninh tự đưa mình vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ còn 1 trận đấu trước đối thủ Hà Nội. Trong 2 trận đấu trực tiếp trước Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa, đội Tây Ninh đều thua trận. Vì vậy, cơ hội có suất trụ hạng là rất khó đối với thầy trò HLV Phạm Phước Tiến.

Ở cuộc đấu tranh suất trụ hạng nội dung nữ, đội Hóa chất Đức Giang lào cai đã trụ hạng. Đội bóng này thắng 3-1 trước Hưng Yên.

MINH CHIẾN