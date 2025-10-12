Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Sanest Khánh Hòa trụ hạng thành công

SGGPO

Lượt đấu phân hạng và tranh suất trụ hạng nội dung nam đang diễn ra hấp dẫn tại giải vô địch quốc gia 2025 ở nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Hai đội Tây Ninh và Sanest Khánh Hòa đã thi đấu trận cống hiến nhằm tranh tấm vé trụ hạng. Ảnh: MINH CHIẾN
Hai đội Tây Ninh và Sanest Khánh Hòa đã thi đấu trận cống hiến nhằm tranh tấm vé trụ hạng. Ảnh: MINH CHIẾN

Cuộc đấu giữa Sanest Khánh Hòa và Tây Ninh vào chiều ngày 12-10 có ý nghĩa quyết định với từng đội bởi nếu giành được chiến thắng, cơ hội trụ hạng sẽ rất lớn. Chính vì vậy, HLV Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) và Phạm Phước Tiến (Tây Ninh) yêu cầu các cầu thủ phải tập trung tối đa trong mọi tình huống.

Ván đầu, các tay đập Tây Ninh là những người chơi hiệu quả để vượt lên chiến thắng đối thủ với tỷ số 32/30. Tuy nhiên, đội Tây Ninh lại không giữ được thế trận, để Sanest Khánh Hòa lấy lại tinh thần chơi mạnh mẽ trong những ván còn lại. Các mũi tấn công của Sanest Khánh Hòa giải quyết được tình huống quyết định để giành chiến thắng 3 ván với điểm số 30/28, 25/22 và 25/17. Chung cuộc, đội Sanest Khánh Hòa thắng 3-1.

Chiến thắng giúp đội bóng phố biển đủ điểm để trụ hạng. Đây là mùa giải đầu tiên, HLV Ngô Văn Kiều đảm trách vai trò HLV trưởng đội Sanest Khánh Hòa.

Trong khi đó, đội Tây Ninh tự đưa mình vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ còn 1 trận đấu trước đối thủ Hà Nội. Trong 2 trận đấu trực tiếp trước Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa, đội Tây Ninh đều thua trận. Vì vậy, cơ hội có suất trụ hạng là rất khó đối với thầy trò HLV Phạm Phước Tiến.

Ở cuộc đấu tranh suất trụ hạng nội dung nữ, đội Hóa chất Đức Giang lào cai đã trụ hạng. Đội bóng này thắng 3-1 trước Hưng Yên.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 Sanest Khánh Hòa Tây Ninh Ngô Văn Kiều Phạm Phước Tiến vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn