Đội VTV Bình Điền Long An chính thức không tham dự giải câu lạc bộ thế giới 2025

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ không tham dự giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2025. Ảnh: AVC

Vào tối ngày 25-10, đại diện đội VTV Bình Điền Long An xác nhận đã hoàn tất việc xin rút không tham dự giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2025 do Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB tổ chức.

“FIVB chọn thành phố Sao Paulo (Brazil) làm địa điểm và thời gian tổ chức giải từ ngày 8-12 tới 14-12, trùng với thời điểm diễn ra SEA Games 33. HLV trưởng và 5 VĐV chủ lực của đội sẽ tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Đội VTV Bình Điền Long An luôn xác định việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên tham gia và thực hiện nhiệm vụ quốc gia là quan trọng nhất. Vì vậy, sau khi đạt được sự đồng thuận của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đội VTV Bình Điền Long An đã quyết định không dự giải vô địch các câu lạc bộ thế giới 2025. Đây là quyết định vô cùng khó khăn nhưng đầy trách nhiệm, thể hiện tinh thần đặt lợi ích đội tuyển quốc gia lên hàng đầu của VTV Bình Điền Long An…”, thông báo được đội đương kim vô địch quốc gia cho biết.

Đội VTV Bình Điền Long An có các thành viên sẽ tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cầu thủ Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang. Ngoài ra, dự kiến chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ về Việt Nam tham dự đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào tháng 12.

Đội VTV Bình Điền Long An đã có suất tham dự giải câu lạc bộ nữ thế giới 2025 sau khi giành ngôi á quân AVC Champions League 2025.

MINH CHIẾN