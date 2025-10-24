Các môn khác

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ xem xét khả năng sang Brazil dự giải CLB nữ thế giới 2025

SGGPO

Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sẽ tính toán để quyết định cuối cùng việc tham dự giải vô địch câu lạc bộ thế giới 2025.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tính toán cụ thể kế hoạch sang Brazil thi đấu hay không vào thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tính toán cụ thể kế hoạch sang Brazil thi đấu hay không vào thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An đã trao đổi cùng SGGP ngày 24-10: “Chúng tôi đã nắm được thông tin tổ chức giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới tại Brazil vào tháng 12. Đội bóng tính toán kỹ lưỡng để có quyết định cuối cùng. Đây là giải quan trọng tuy nhiên, chúng ta cũng phải tính toán lực lượng cầu thủ đầy đủ mới đảm bảo được chất lượng chuyên môn”.

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã thông báo dự kiến chương trình tranh tài giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 8 tới 14-12 tại thành phố Sao Paulo (Brazil). Các đội bóng có suất tham dự gồm Osasco (Brazil), Imoco Conegliano (Italia), Scandicci (Italia), Praia Clube (Brazil), Lima (Peru), Zhetysu VC (Kazkahstan), Zamalek (Ai Cập) và VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, vào tháng 12, dự kiến đội VTV Bình Điền Long An sẽ không có đầy đủ lực lượng bởi một số thành viên (trong đó có HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa) tham gia đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc gia.

Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An đã có văn bản đến Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam để thông báo đến Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về quyết định đối với giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2025. Khi có thông báo từ FIVB, đội VTV Bình Điền Long An sẽ đưa ra thông tin chính thức.

MINH CHIẾN

