Khởi tranh giải bóng đá đồng hương Nghệ An

Chiều 16-8, Giải bóng đá đồng hương Nghệ An khu vực phía Nam lần 1 năm 2026 đã diễn ra lễ khai mạc cũng như các trận đấu của vòng 1 tại Trung tâm thể thao Thành Long.

Đại diện Ban tổ chức trao hoa đến nhà tài trợ.

Giải năm nay Hội đồng hương Nghệ An tại TPHCM phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) tổ chức. Giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao mà còn nhằm thắt chặt tình cảm, giao lưu giữa những người quê hương Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Các trận đấu của giải bóng đá đồng hương Nghệ An khu vực phía Nam lần I năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long từ ngày 16-8 đến 13-9. Để các cầu thủ thuận tiện trong thi đấu cũng như đảm bảo công việc nên các trận đấu chủ yếu diễn ra vào các ngày Chủ nhật.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đầu tiên được diễn ra trên sân Thành Long.

Giải lần thứ nhất có sự tham dự của 6 đội, được chia thành 2 bảng để thi đấu. Hai đội nhất nhì sau vòng đấu bảng sẽ tiến vào bán kết, sau đó tranh chức vô địch. Bảng A gồm huyện Đô Lương, huyện Diễn Châu và huyện Nghi Lộc - Cửa Lò. Bảng B có sự hiện diện của huyện Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương.

Tổng giải thưởng của giải là 116 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận cúp, HCV và 50 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì nhận 30 triệu đồng trong lúc đội đứng thứ ba nhận phần thưởng 20 triệu đồng. Đề cao tiêu chí kết nối, giao lưu tình cảm nên Ban tổ chức cũng trao giải Fair-play với phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh các giải tập thể, Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân khác.

LÊ ANH