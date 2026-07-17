Khởi tranh vòng chung kết giải bóng đá Công nhân và Viên chức Việt Nam 2026

Sáng 17-7-2026, lễ khai mạc Vòng chung kết giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) với sự tham gia tranh tài của 16 đội bóng xuất sắc trong cả nước.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm đến các đội tham dự Vòng chung kết

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Qua bốn mùa giải, giải đấu từng bước khẳng định là sân chơi thể thao phong trào quy mô, uy tín và giàu ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Sau gần hai tháng tranh tài tại hai vòng loại khu vực phía Bắc và phía Nam, giải đấu ghi nhận sự tham gia của 48 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước. Trải qua nhiều trận cầu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và tinh thần thi đấu fair-play, 16 đội bóng xuất sắc nhất đã chính thức giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết toàn quốc.

Ông Trân Anh Tú, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đến dự khán lễ khai mạc.

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 7 năm 2026, với sự góp mặt của 16 đội bóng: Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Bắc Ninh 3, Công đoàn Quảng Ninh, Công đoàn Công thương Việt Nam 1, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn PETRO Việt Nam, Công đoàn Quảng Ngãi, Công đoàn Gia Lai, Công đoàn Đồng Nai 2, Công đoàn Đồng Nai 3, Công đoàn Đồng Nai 4, SACOMBANK, Công đoàn Xây lắp Dầu khí miền Nam TPHCM, Công đoàn Thành Thắng Thăng Long TPHCM.

Tại Vòng chung kết toàn quốc, 16 đội bóng sẽ chia thành 4 bảng: Bảng A, B, C và D thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Chọn các đội xếp thứ Nhất và đội xếp thứ Nhì tại 4 bảng vào thi đấu Tứ kết, Bán kết, Chung kết.

Tổng giá trị giải thưởng của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch Vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng cùng Cúp vô địch; đội hạng Nhì nhận 150 triệu đồng; đội hạng Ba nhận 100 triệu đồng và đội hạng Tư nhận 50 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng tập thể, Ban Tổ chức còn trao các danh hiệu cá nhân và tập thể gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội thi đấu fair-play nhất, Đội cổ động ấn tượng nhất và Tổ trọng tài xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng có giá trị 10 triệu đồng.

QUỐC CƯỜNG