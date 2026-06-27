Hơn 4.000 vận động viên tham dự Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai"

Chiều 27-6, Giải chạy Báo Xây dựng 2026 với chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai" đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Sự kiện thu hút hơn 4.000 vận động viên, mang thông điệp mạnh mẽ về rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng và chung tay vì an sinh xã hội.

Cung đường tuyệt đẹp Giải chạy Báo Xây dựng 202 "Vững bước kiến tạo tương lai". Ảnh: Quỳnh Mai

Sự kiện có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà tài trợ và hàng nghìn vận động viên trên cả nước.



Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, giải chạy được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Thông qua sự kiện, Báo Xây dựng mong muốn truyền tải thông điệp về hành trình kiến tạo hạ tầng, phát triển đô thị hiện đại và xây dựng môi trường sống văn minh.

Điểm nhấn của giải năm nay là nội dung thi đấu đồng đội dành riêng cho ngành xây dựng. Đây là dịp để tôn vinh sự cống hiến của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân, cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng giao thông và logistics.

Hình ảnh trên không cung đường Giải chạy Báo Xây dựng 2026.

Đánh giá về quy mô sự kiện, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam bày tỏ sự tự hào khi giải ghi nhận bước phát triển vượt bậc. Từ 1.200 người tham gia ở mùa giải 2024, năm nay con số đã tăng lên hơn 4.000 người. Ông nhấn mạnh giải chạy không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của toàn ngành.

Về phía địa phương, ông Võ Văn Thành Sang - Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhận định đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh một đô thị biển hiện đại, năng động thuộc khu vực phía Đông TP.HCM, qua đó thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.

Không dừng lại ở một sự kiện thể thao, Giải chạy Báo Xây dựng 2026 còn mang đậm ý nghĩa nhân văn. Ngay tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 triệu đồng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trên địa bàn (mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng).

Các Runner xếp hàng nhận bib Giải chạy Báo Xây dựng 2026.

Đại diện nhà tài trợ chính, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh chia sẻ, doanh nghiệp quyết định đồng hành cùng giải bởi sự tương đồng trong triết lý phát triển: hướng đến con người và đề cao sự bền bỉ. Việc tham gia giải cũng là minh chứng cho cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa những giá trị sống tích cực mà Tập đoàn luôn hướng tới.

Lịch trình thi đấu sáng 28-6: Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác an ninh, y tế và hậu cần đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày thi đấu chính thức. Lịch trình xuất phát cụ thể: Cự ly 21km: Xuất phát lúc 4h00 (Thời gian hoàn thành tối đa: 3h30 phút).Cự ly 10km: Xuất phát lúc 4h30 (Thời gian hoàn thành tối đa: 2 giờ). Cự ly 5km: Xuất phát lúc 5h00 (Thời gian hoàn thành tối đa: 1 giờ).

DŨNG PHƯƠNG