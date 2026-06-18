Thành phố Huế lần đầu tiên tổ chức giải chạy City Trail tại rừng ngập mặn Rú Chá

Vào hai ngày 19 và 20-09-2026 tới, thành phố Huế sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức giải chạy bộ địa hình đô thị (City Trail) quy mô lớn tại khu vực rừng ngập mặn Rú Chá (phường Hóa Châu). Đây là bước đi chiến lược nhằm kích cầu du lịch và phát triển kinh tế xã hội vùng ven cố đô.

Huế lần đầu tiên tổ chức giải chạy City Trail tại rừng ngập mặn Rú Chá. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự kiện thể thao này do Ủy ban nhân dân phường Hóa Châu phối hợp cùng Công ty Cổ phần VietRace365, Công ty Hue Lens, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế (Hue IDS) và các câu lạc bộ chạy bộ địa phương tổ chức. Với công tác chuẩn bị công phu, giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thể thao thường niên, chuyên nghiệp, thu hút hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

Theo ban tổ chức, giải chạy được chia thành 4 cự ly thi đấu bao gồm: 5km, 10km, 21km và 42km. Điểm xuất phát và về đích đều được đặt tại hệ sinh thái rừng ngập mặn Rú Chá nổi tiếng. Cung đường chạy được thiết kế đặc biệt, đưa các chân chạy xuyên qua các tuyến đường đẹp, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và văn hóa đặc trưng của địa bàn.

Khu vực tổ chức giải tại Rừng ngập mặn Rú Chá – một trong những điểm du lịch đẹp

﻿ và hấp dẫn tại Huế

Giải chạy không chỉ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2026, mà còn là đòn bẩy truyền thông mạnh mẽ. Thông qua sự kiện, ban tổ chức hướng đến mục tiêu quảng bá rộng rãi hình ảnh văn hóa, con người và các điểm đến tiềm năng của phường Hóa Châu nói riêng và thành phố Huế nói chung; từ đó thu hút dòng vốn đầu tư, khai thác tối đa tài nguyên du lịch địa phương.

Phường Hóa Châu – tâm điểm của giải chạy lần này – nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 4 km về phía Bắc, tiếp giáp cửa biển Thuận An. Vùng đất ven đô này sở hữu vị trí địa lý thuận lợi khi là nơi giao thoa giữa bề dày lịch sử của một thương cảng sầm uất xưa và nét thanh bình của hệ thống đầm phá. Nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc trưng từ tài nguyên thiên nhiên phong phú, di tích lịch sử lâu đời cho đến các làng nghề thủ công đặc sắc.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Hóa Châu còn nổi tiếng với di sản văn hóa ẩm thực quý báu, tiêu biểu là nghề làm bánh cung đình và bánh hoa trái truyền thống. Việc kết hợp giải chạy với các giá trị bản địa này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để địa phương đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.

DŨNG PHƯƠNG