Khởi động trồng mới 1,5 triệu cây xanh, góp phần phòng chống hạn hán, suy thoái đất

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: C.P. Việt Nam

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ mít tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, việc ký kết hợp tác giữa Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và C.P. Việt Nam trong khuôn khổ chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026 - 2030 là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư trong huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững và thực hiện các mục tiêu quốc gia về môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và C.P. Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: C.P. Việt Nam

Con theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách ngành thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam, Phát triển bền vững là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của C.P. Việt Nam. Thông qua chương trình hợp tác, C.P. Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh cho Việt Nam trong 10 năm, thiết thực góp phần thực hiện các cam kết quốc gia và quốc tế trong việc phòng chống hạn hán, suy thoái đất, nâng cao đa dạng sinh học, hướng tới một Việt Nam xanh và phát triển bền vững cho hôm nay, và cho các thế hệ mai sau.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: C.P. Việt Nam

Chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” được Công ty triển khai từ năm 2021, hướng đến mục tiêu đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh trong 10 năm, thiết thực góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2026 – 2030, “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh trên cả nước, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng. Chương trình sẽ được ưu tiên triển khai tại một số tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đồng thời mở rộng tới các khu vực có nhu cầu phục hồi rừng và phát triển cây xanh phân tán trên toàn quốc.

Trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất Tại Lễ mít tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, C.P. Việt Nam trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất cho đại diện quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Gần 300 đại biểu tham dự buổi Lễ đã cùng nhau trồng cây tại khuôn viên và khu vực đồi bãi thực hành của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

MINH NAM