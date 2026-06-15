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Kết thúc giải quần vợt Hội Nhà báo TPHCM 2026

SGGPO

Sau 2 ngày thi đấu tận tình, sôi nổi, giải quần vợt Hội Nhà báo TPHCM 2026 đã kết thúc tốt đẹp. Giải đấu nằm trong các hoạt động văn hóa thể thao nhằm chào mừng 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.2025 - 21.6.2026). Giải năm nay tiếp tục do Tập đoàn Becamex cùng đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính.

Ban tổ chức trao thưởng cho nội dung đôi nam nữ. Ảnh: KHẢ HÒA
Ban tổ chức trao thưởng cho nội dung đôi nam nữ. Ảnh: KHẢ HÒA

Giải lần này có sự tham dự của 94 tay vợt đến từ 18 đơn vị báo đài, Liên đoàn quần vợt các tỉnh thành và một số đối tác thân hữu. Các tay vợt đã tề tựu về Trung tâm thể thao Cộng đồng, phường Bình Dương, TPHCM vào cuối tuần qua để tranh tài 5 nội dung của giải quần vợt Hội Nhà báo TPHCM 2026, có đến hơn 20% là nhân tố mới.

Đáng chú ý là giải lần này có sự tham dự của nhiều nhân tố mới mang đến sự hào hứng cho những ngày tranh tài. Đó là những tay vợt nữ của một số báo đài như Ngọc Phúc (Báo Sài Gòn Giải Phóng), Đào Ngải Ly (FPT Play) hay những tay vợt nam Lê Khải (Báo Nhân Dân), Võ Thuận (Tạp chí Doanh nhân Việt Nam)….

Tất cả đã cùng nhiều tay vợt kỳ cựu khác như Lê Hải, Vương Quyền, Lê Phi Hùng, Thái Tuấn Kiều, Đỗ Văn Lũy, Nguyễn Văn Hùng, Hồ Hồng Thạch, Mai Thành Chung, Dương Thanh Bá, Trần Ngọc Linh, Đỗ Văn Trường, Trần Công Đạm, Phạm Minh Quang góp phần tạo nên nhiều trận đấu cảm xúc, góp phần duy trì được truyền thống tốt đẹp thường niên của giải trong gần 20 năm qua.

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Các tay vợt nữ tạo dáng trên sân quần vợt

Nhà báo Lê Hữu Phước, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Phó trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ: "Những gì mà giải quần vợt Hội Nhà báo TPHCM đã duy trì trong suốt gần 20 năm qua, luôn thu hút một lực lượng tham gia đông đảo và liên tục đong đầy cảm xúc cho thấy đây là sân chơi bổ ích, thú vị của những người làm báo. Giải đấu lần này cũng vậy đã tạo nên nhiều âm thanh rộn ràng, nhiều tiếng cười hào hứng, thực sự là cú hích cho các hoạt động văn hóa thể thao trong dịp 21-6 và mang lại nhiều giá trị thiết thực cũng như món ăn tinh thần rất bổ ích cho những người làm báo và các đối tác".

Trong khi đó, nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết giải năm nay xuất hiện nhiều gương mặt mới tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý. Một số tay vợt lần đầu tham dự đã thi đấu ấn tượng và tiến sâu.

LÊ ANH

Từ khóa

Đỗ Văn Lũy Dương Thanh Bá Hội Nhà báo TPHCM Lê Khải Võ Thuận Mai Thành Chung Hồ Hồng Thạch Phạm Minh Quang Lê Phi Hùng Ngọc Phúc

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