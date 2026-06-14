Từ sân golf đến những mái ấm nghĩa tình

Hơn 150 golfer đã tham gia Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn gây quỹ xây nhà tình thương tỉnh Tây Ninh – Tranh cúp Royal Helmet tại sân Golf Tân Sơn Nhất vào cuối tuần qua.

Ban tổ chức trao tặng 8 căn nhà tình thương đến tỉnh Tây Ninh.

Cũng tại giải này, tất cả đã chung tay xây dựng 8 căn nhà dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ là một ngày hội thể thao, giải đấu còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của giới doanh nhân TPHCM trong năm kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giữa sắc xanh của sân golf Tân Sơn Nhất, hơn 150 golfer là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và những người yêu golf đã cùng hội tụ tại Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn gây quỹ xây nhà tình thương tỉnh Tây Ninh – Tranh cúp Royal Helmet.

Trên sân, các golfer tranh tài bằng bản lĩnh, kỹ thuật và sự tập trung cao độ. Nhưng phía sau mỗi cú phát bóng, mỗi đường gạt quyết định lại là một mục tiêu chung: chung tay xây dựng những mái ấm dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các golfer tham dự giải

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, golfer Hoàng Văn Nam xuất sắc giành danh hiệu Best Gross với thành tích 78 gậy. Chức vô địch các bảng A, B và C lần lượt thuộc về các golfer Trần Văn Thoại, Nguyễn Hữu Tĩnh và Nguyễn Đức Tĩnh. Trong khi đó, golfer Nguyễn Thị Thu Trang giành vị trí Nhất bảng Nữ.

Bên cạnh những thành tích chuyên môn, điều để lại nhiều cảm xúc nhất chính là tinh thần đồng hành vì cộng đồng được lan tỏa xuyên suốt giải đấu. Theo Ban tổ chức, từ nguồn kinh phí vận động được tại giải năm nay, dự kiến sẽ có 8 căn nhà tình thương được xây dựng dành cho các hộ dân khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.

LÊ ANH