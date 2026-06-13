VFF tổ chức Festival bóng đá nữ trẻ tại Đồng Tháp và Vĩnh Long

Trong các ngày 14 và 15-6 tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Festival bóng đá nữ trẻ năm 2026 tại hai địa phương Đồng Tháp và Vĩnh Long. Đây là hoạt động thuộc Chương trình phát triển bóng đá nữ do FIFA triển khai tại Việt Nam, nhằm lan tỏa hình ảnh bóng đá nữ, truyền cảm hứng và khuyến khích sự tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em nữ, vào các hoạt động bóng đá.

Các Festival bóng đá nữ trẻ được xem là một trong những hoạt động thiết thực nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho các trẻ em nữ đến với các hoạt động bóng đá.

Thông qua các hoạt động giao lưu, thi đấu và trải nghiệm, Festival hướng tới việc tạo dựng môi trường vui tươi, tích cực để các em gái tiếp cận với bóng đá, nuôi dưỡng niềm yêu thích thể thao và tự tin theo đuổi đam mê. Đồng thời, chương trình cũng góp phần quảng bá những giá trị tích cực của Chương trình phát triển bóng đá nữ FIFA tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh ý nghĩa cộng đồng, Festival còn là dịp để phát hiện, đánh giá và nuôi dưỡng những cầu thủ nữ trẻ có tiềm năng từ phong trào bóng đá học đường và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn vận động viên kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Trong những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam đã đạt nhiều thành tích nổi bật ở đấu trường khu vực và châu lục. Để duy trì và phát triển những thành quả đó, công tác phát hiện, đào tạo lực lượng trẻ luôn được VFF quan tâm và đầu tư.

Các Festival bóng đá nữ trẻ được xem là một trong những hoạt động thiết thực nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho các em gái, đồng thời tìm kiếm những nhân tố triển vọng cho hệ thống đào tạo trẻ bóng đá nữ quốc gia. Tham dự Festival bóng đá nữ trẻ năm 2026 có 8 câu lạc bộ bóng đá nữ lứa tuổi U14 thuộc các trường học và trung tâm bóng đá cộng đồng tại mỗi địa phương. Dự kiến, mỗi Festival sẽ thu hút khoảng 180 người tham gia.

Tại Đồng Tháp, chương trình sẽ diễn ra tại sân Trường Đại học Đồng Tháp. Trong khi đó, Festival tại Vĩnh Long được tổ chức tại sân bóng đá Hoàng Việt, xã Tân Thành Bình. Các hoạt động sẽ bao gồm thi đấu giao lưu, trò chơi vận động, đánh giá kỹ năng và tuyển chọn cầu thủ, tạo nên sân chơi bổ ích, sôi động cho các em nhỏ yêu thích bóng đá.

FIFA phối hợp cùng VFF trong nhiều hoạt động bóng đá trẻ, cộng đồng trong thời gian qua.

Thông qua Festival bóng đá nữ trẻ năm 2026, VFF tiếp tục khẳng định cam kết trong việc phát triển bóng đá nữ từ nền tảng phong trào, mở rộng mạng lưới phát hiện tài năng và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bóng đá nữ Việt Nam.

LÊ ANH