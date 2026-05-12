HLV Vũ Hồng Việt tin Nam Định sẽ ngược dòng thành công trước Selangor

Thất bại 1-2 ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 trên sân khách, HLV Vũ Hồng Việt tin các cầu thủ Nam Định sẽ lật ngược tình thế trên sân Thiên Trường vào ngày 13-5 để vào chung kết.

Nam Định vẫn còn cơ hội để vào chung kết khi để thua với tỷ số khít khao 1-2 tại Malaysia hồi tuần trước. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Hiện tại toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất và chúng tôi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để thi đấu với Selangor”.

Ở trận lượt đi, Nam Định đã dốc hết sức cùng đội hình đến 7 cầu thủ nước ngoài nhưng không giành được điểm như mong đợi. HLV Vũ Hồng Việt nhận định: “Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết”.

HLV Vũ Hồng Việt cũng thừa nhận đội bóng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội sau trận lượt đi tại Malaysia qua chia sẻ: “Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn”.

Phân tích thêm về đối thủ, HLV Vũ Hồng Việt đặc biệt lưu ý tới ba nhân tố tấn công nguy hiểm bên phía Selangor. “Họ có những cầu thủ rất hay, đặc biệt là số 7 – đội trưởng, số 11 và số 91. Đây là ba vị trí tấn công chủ đạo với kỹ thuật cá nhân và tốc độ rất tốt”.

Cũng cần thêm rằng, Selangor là CLB mạnh của Malaysia và đang đạt phong độ ổn định. Đội hình của họ có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh rất chất lượng.

QUỐC CƯỜNG