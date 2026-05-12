Khó lường kịch bản thăng hạng V-League

Chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Đồng Nai ở vòng đấu trước đã giúp Bắc Ninh rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 3 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch hạng Nhất quốc gia cũng như tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League. Bốn vòng đấu còn lại sẽ cực kỳ căng thẳng, bởi chỉ một cú sẩy chân từ bất kỳ CLB nào cũng có thể khiến cục diện bị đảo chiều.

Các cầu thủ Bắc Ninh ăn mừng chiến thắng ở trận cầu “6 điểm” trước đội đầu bảng Đồng Nai. ẢNH: VPF

Cú đánh đầu ghi “bàn thắng vàng” vào lưới Đồng Nai của ngoại binh Bruno Cunha ở phút 90+2 không chỉ làm vỡ òa cảm xúc cho Bắc Ninh mà còn “cứu” cả đấu trường hạng Nhất, giải đấu vốn trước đó bị xem là thiếu hấp dẫn khi Đồng Nai thể hiện sức mạnh vượt trội với chuỗi trận bất bại từ đầu mùa 2025-2026 trước đó. Bruno cùng các đồng đội ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc, bởi họ vừa thắp sáng thêm cơ hội cạnh tranh với đại diện đến từ miền Nam.

Bàn thắng ở cuối trận của Bruno không đơn thuần đến từ may mắn. Ít nhất ba lần trong mùa giải 2025-2026, Bắc Ninh đã giành lại điểm số ở những thời khắc nhạy cảm nhất của trận đấu. Đó là sự kết tinh từ quá trình chuẩn bị nghiêm túc của thầy trò HLV Paulo Fiaoni, đồng thời cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của Huỳnh Tuấn Linh cùng các đồng đội khi đối diện với thử thách.

Vì vậy, 3 điểm mà Bắc Ninh giành được trước đối thủ trực tiếp là hoàn toàn xứng đáng. Xa hơn, phong độ ổn định ở giai đoạn cuối mùa với chuỗi 6 trận bất bại, trong đó có 5 chiến thắng, chính là điều kiện cần để Bắc Ninh nghĩ về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Đồng Nai (áo xanh) và Bắc Ninh sẽ cạnh tranh quyết liệt cho phần còn lại tại mùa giải. ẢNH: VPF

Còn về phía Đồng Nai, thất bại trước Bắc Ninh chưa đủ làm ảnh hưởng đến vị thế số một của họ tại sân chơi hạng Nhất. Khoảng cách 3 điểm nhiều hơn đối thủ vẫn giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch cũng như tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League.

Tuy nhiên, ngôi đầu bảng hoàn toàn có thể bị lung lay nếu HLV Nguyễn Việt Thắng không sớm xốc lại tinh thần cho các học trò. Lần đầu tiên nhận thất bại ở mùa giải 2025-2026 vẫn là trải nghiệm còn khá mới mẻ với toàn đội và họ cần thêm thời gian để thích nghi.

Không chỉ cần cải thiện về chuyên môn, điều mà giới điệu mộ quan tâm lúc này còn là cách Đồng Nai đối diện với cú sảy chân vừa qua. Họ sẽ đứng dậy và chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo với Đại học Văn Hiến ra sao? Và còn rất nhiều dấu hỏi liên quan đến đội bóng đang được xem là ứng viên số một cho 1,5 suất thăng hạng từ giải hạng Nhất lên V-League.

Lịch thi đấu của Đồng Nai trong phần còn lại của mùa giải được đánh giá “khó thở” hơn Bắc Ninh. Bởi ngoài những trận đấu quan trọng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng còn phải chạm trán CLB TPHCM, đội bóng đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành huy chương đồng. Như đã nói, dù là Đồng Nai hay Bắc Ninh, chỉ cần một cú ngã ở giai đoạn quyết định này cũng có thể khiến mọi nỗ lực từ đầu mùa giải trở nên vô nghĩa.

HỮU THÀNH