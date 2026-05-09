CLB TPHCM bất ngờ chững lại trong cuộc đua vào tốp 3 giải hạng Nhất

Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương chỉ có được kết quả hòa trước đội áp chót Long An ở vòng 18, qua đó thất thế trong cuộc đua giành huy chương đồng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Trước khi ra sân Bà Rịa thi đấu vào chiều 8-5, CLB TPHCM đã bị Quy Nhơn United tạm chiếm hạng 3. Nhưng vì khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm nên thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương chỉ cần thắng Long An sẽ đòi lại được vị trí đã mất. Tuy nhiên, màn trình diễn của Jermie Lynch cùng đồng đội trong suốt 90 phút vô cùng thất vọng. Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật mà đối thủ tạo ra.

Ngược lại, các cầu thủ Long An thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực để nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Các học trò của HLV Trịnh Văn Hậu thi đấu đầy lăn xả để bảo toàn mành lưới cho thủ môn Lê Văn Hưng, qua đó xuất sắc giành được 1 điểm quý giá trên sân khách nhờ tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này giúp Long An có 12 điểm, nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM. Khi giải đấu chỉ còn 4 vòng, cơ hội để Văn Hưng cùng đồng đội trụ hạng là rất lớn. Ngược lại, CLB TPHCM tụt xuống đứng thứ 4 với 29 điểm.

Ở trận đấu sau đó, Đồng Tháp bất ngờ thắng đội chủ nhà Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của Mai Quốc Tú ở phút 79 đã giúp Đồng Tháp có 17 điểm và gần như trụ hạng thành công. Trong khi đó, Quảng Ninh đứng hạng 9 với 18 điểm.

Cuộc so tài còn lại giữa Phú Thọ và Đại học Văn Hiến kết thúc với chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Trần Khánh Hưng đã lập cú đúp để mang về niềm vui cho thầy trò HLV Lê Quốc Vượng, qua đó giúp đội có 26 điểm và vươn lên xếp thứ 5.

Vào lúc 18 giờ tối mai (10-5), vòng 18 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng giữa PVF-CAND và Khánh Hòa.

