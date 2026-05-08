Bắc Ninh thắng Đồng Nai ở phút 90+2, cuộc đua lên V-League đầy hấp dẫn

“Bàn thắng vàng” của ngoại binh Bruno Cunha ở phút 90+2 đã mang về chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho đội chủ nhà Bắc Ninh trong cuộc tiếp đón CLB đầu bảng Đồng Nai thuộc vòng 18 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Bắc Ninh. ẢNH: ANH TRẦN

Trước khi bước vào trận đấu trên sân Việt Yên chiều 8-5, Bắc Ninh kém Đồng Nai 6 điểm. Vì vậy, thầy trò HLV Paulo Foiani chịu áp lực lớn phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vô địch cũng như cạnh tranh tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League.

Điều đó buộc Bắc Ninh phải đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Tuy nhiên, ngoài những nỗ lực cá nhân của Bruno, các đợt triển khai tấn công của đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước khung thành do Bùi Tấn Trường trấn giữ. Ở chiều ngược lại, hàng công Đồng Nai với những ngôi sao Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường, Lưu Tự Nhân hay Alex Sandro cũng chơi khá bế tắc. Tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện sau hiệp một.

Sang hiệp 2, HLV Paulo Foiani liên tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự. Phút 70, một trong những sự thay đổi đó đã phát huy hiệu quả khi Vũ Hồng Quân ghi bàn mở tỷ số cho Bắc Ninh. Từ quả tạt có điểm rơi chuẩn xác của Đinh Văn Trường, Hồng Quân bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Sau bàn thua, Đồng Nai dồn đội hình lên tấn công. Phút 86, VAR vào cuộc và trọng tài Trần Thế Anh xác định Lê Văn Hà của Bắc Ninh để bóng chạm tay trong vòng cấm, qua đó cho đội khách được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, ngoại binh Alex thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 90+2. Từ quả phạt góc gần như là cuối cùng của trận đấu, Bruno bật cao đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bắc Ninh. Cả sân Việt Yên vỡ òa cảm xúc sau pha lập công quý giá của ngoại binh này.

Chiến thắng giúp Bắc Ninh có 38 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm so với chính đội đầu bảng Đồng Nai. Quan trọng hơn, cuộc đua vô địch cũng như suất thăng hạng trực tiếp lên V-League trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi mùa giải còn 4 vòng đấu.

Thanh Niên TPHCM (áo xanh) tiến gần với suất rớt hạng Nhì mùa tới. ẢNH: MINH TRẦN

Ở trận đấu khác, Quy Nhơn United cũng giành chiến thắng đầy cảm xúc. Bàn thắng của Thaileon ở phút 90+4 giúp thầy trò HLV Trịnh Duy Quang vượt qua đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM với tỷ số 3-2 nghẹt thở. Kết quả này giúp Quy Nhơn United tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 30 điểm, qua đó tạo áp lực lên CLB TPHCM, đội ra sân muộn hơn ở vòng 18. Trong khi đó, Thanh Niên TPHCM vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng với 7 điểm và tiến gần hơn tới nguy cơ xuống hạng Nhì mùa tới.

Vòng 18 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn 4 trận đấu khác gồm: CLB TPHCM gặp Long An, Quảng Ninh đối đầu Đồng Tháp, Phú Thọ chạm trán Đại học Văn Hiến (cùng diễn ra ngày 9-5) và Trẻ PVF-CAND gặp Khánh Hòa (ngày 10-5).

HỮU THÀNH