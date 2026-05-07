Bắc Ninh có đủ sức để kéo cuộc đua vô địch hạng Nhất đến vòng cuối?

Bắc Ninh (áo vàng) và Đồng Nai (áo xanh) từng cầm hòa nhau 0-0 ở trận lượt đi. ẢNH: VPF

Hiện thầy trò HLV Paulo Foiani xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 35 điểm, kém Đồng Nai 6 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, màn so tài giữa hai đội trên sân Việt Yên ở trận đấu sớm nhất vòng 18 chẳng khác nào trận cầu “6 điểm” (18 giờ ngày 8-5). Nếu đánh bại đối thủ trực tiếp, Bắc Ninh sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, đồng thời nắm lợi thế về thành tích đối đầu. Khi đó, cuộc đua vô địch ở phần còn lại của mùa giải sẽ trở nên vô cùng khó lường.

Bắc Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Ngay sau chiến thắng trước Đại học Văn Hiến ở vòng trước, Huỳnh Tuấn Linh cùng các đồng đội lập tức trở về miền Bắc nghỉ ngơi một ngày trước khi bước vào tập luyện với trạng thái tập trung cao độ. Trong những ngày qua, HLV Paulo chủ yếu rèn giũa các mảng miếng chiến thuật nhằm hướng tới màn tiếp đón Đồng Nai. Các trụ cột như Bruno Cunha, Đinh Văn Trường hay Phan Văn Hiếu đều đã sẵn sàng tạo nên bất ngờ cho đội khách.

Lúc này, áp lực phải thắng sẽ đè nặng lên Bắc Ninh. Đội chủ nhà cần giữ được sự cân bằng về tâm lý và tránh nóng vội trong tấn công, bởi điều đó có thể tạo cơ hội để Đồng Nai phản công. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định nên nếu thầy trò HLV Paulo không đạt được mục tiêu giành chiến thắng, cuộc đua đến ngôi vô địch gần như sẽ ngã ngũ. Với đẳng cấp và sự ổn định đã thể hiện từ đầu mùa, Đồng Nai rất khó để các đối thủ còn lại có thể khiến họ đánh rơi điểm số trong giai đoạn cuối.

Một kết quả hòa trên sân khách sẽ mang đến sự hài lòng cho Đồng Nai. Dù vậy, HLV Nguyễn Việt Thắng cũng đánh giá rất cao năng lực của đội chủ nhà: “Nhiều người cho rằng Bắc Ninh gặp may khi liên tục ghi bàn ở những phút cuối, nhưng tôi không nghĩ vậy. Một đội bóng có thể may mắn một hoặc hai lần, nhưng việc nhiều lần lội ngược dòng ở thời điểm quyết định cho thấy bản lĩnh và năng lực thực sự. Họ là tập thể có chất lượng, luôn kiên trì, không bỏ cuộc và sở hữu những cầu thủ biết cách tạo khác biệt để định đoạt trận đấu”.

Hai đội đều có trong tay lực lượng mạnh nhất cho màn đại chiến sắp tới, vì thế người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một trận cầu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn.

Bên cạnh tâm điểm giữa Bắc Ninh và Đồng Nai, vòng 18 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn có các cặp đấu đáng chú ý khác như Thanh Niên TPHCM gặp Quy Nhơn United (ngày 8-5), CLB TPHCM gặp Long An, Quảng Ninh gặp Đồng Tháp, Phú Thọ gặp Đại học Văn Hiến (ngày 9-5) và Trẻ PVF-CAND gặp Khánh Hòa (ngày 10-5).

HỮU THÀNH