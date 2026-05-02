Long An cắt chuỗi 8 trận thua, thắp sáng hy vọng trụ hạng Nhất

HLV Trịnh Văn Hậu có chiến thắng đầu tiên cùng Long An khi vượt qua đội khách Quảng Ninh sát nút 1-0 ở vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Đội trưởng Thanh Hải ăn mừng đầy cảm xúc cùng đồng đội. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 61, khi Nguyễn Tài Lộc thực hiện quả tạt có điểm rơi chuẩn xác để đội trưởng Nguyễn Thanh Hải băng vào vòng 5m50 đánh đầu tung lưới Quảng Ninh.

Thanh Hải thực hiện pha ăn mừng bằng động tác nhảy salto, rồi cùng các đồng đội ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc. Một thành viên ban huấn luyện cũng chạy đến chia vui cùng anh.

Cũng dễ hiểu cho sự cuồng nhiệt của Long An khi họ ra sân thi đấu vào chiều 2-5 với áp lực rất lớn. Thất bại trước đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM ở vòng trước khiến thầy trò HLV Trịnh Văn Hậu chỉ còn hơn đối thủ 1 điểm. Cộng với chuỗi 9 trận không thắng trước đó, trong đó có đến 8 thất bại liên tiếp, khiến Thanh Hải cùng đồng đội phải đối diện làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Long An đã tận dụng lợi thế sân nhà để thắng Bắc Ninh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, bộ đôi cựu binh sắp bước sang tuổi 40 là Tài Lộc và Thanh Hải đã trở thành điểm sáng, giúp vực dậy tinh thần cho toàn đội. Long An thắng trận này để có 11 điểm, tạm nới rộng cách biệt lên 4 điểm so với Thanh Niên TPHCM.

Ở trận đấu muộn trong ngày, Thanh Niên TPHCM thua đội đầu bảng Đồng Nai với tỷ số 0-6, qua đó càng chồng chất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng củng cố vị trí số 1 với 41 điểm, tạo khoảng cách hơn 6 điểm so với CLB xếp sau là Bắc Ninh.

Vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn 3 cặp đấu diễn ra vào ngày 3-5 gồm CLB TPHCM - Quy Nhơn United, Đồng Tháp - Trẻ PVF-CAND và Khánh Hòa - Phú Thọ.

HỮU THÀNH