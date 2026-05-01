Các cầu thủ Bắc Ninh sửa sai cho cựu thủ môn tuyển Việt Nam

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh mắc sai lầm, nhưng các cầu thủ Bắc Ninh vẫn biết cách để ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Đại học Văn Hiến thuộc vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2026.

Niềm vui của các cầu thủ Bắc Ninh. ẢNH: TÂM HÀ

Trước khi bước ra sân Bà Rịa (TPHCM) thi đấu vào chiều 1-5, đội nhì bảng Bắc Ninh kém 6 điểm so với CLB dẫn đầu là Đồng Nai. Vì thế, thầy trò HLV Paulo Foiani bắt buộc phải giành chiến thắng trên sân khách để nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua vô địch cũng như giành tấm vé thăng hạng V-League.

Bắc Ninh bắt nhịp trận đấu tốt hơn và Phan Văn Hiếu sau 9 phút đã tung ra pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Dù kiểm soát thế trận trong hiệp 1, nhưng đội khách lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Tưởng chừng hai đội sẽ khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa, thì sai lầm của thủ môn Tuấn Linh đã giúp Đại học Văn Hiến có bàn thắng mở tỷ số.

Trương Văn Thiết phá bóng trúng người Leazard Landy tạo ra quỹ đạo khó chịu, thủ môn Tuấn Linh lao ra đoán sai điểm rơi, từ đó Leazard cướp được bóng và đưa vào khung thành trống.

Thủ môn kỳ cựu Tuấn Linh sai lầm, dẫn đến bàn thắng cho Đại học Văn Hiến. ẢNH: TÂM HÀ

Dẫu vậy, các cầu thủ Bắc Ninh sang hiệp 2 đã sửa sai cho cựu thủ môn tuyển Việt Nam. Phút 74, Nguyễn Trọng Sơn phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội trong vòng cấm rồi bị Lê Vương Minh Nhất phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài Lê Ngọc Lợi liền chỉ tay vào chấm phạt đền, và Bruno Cunha từ khoảng cách 11m đã đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn để gỡ hòa 1-1.

Bắc Ninh tiếp tục đẩy cao đội hình vào thời điểm cuối trận. Nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Foiani được đền đáp ở phút 88. Thủ môn Thanh Tuấn băng ra cản phá được cú sút từ Ngọc Sơn nhưng không kịp lùi về, từ đó mở ra cơ hội cho Đinh Văn Trường dứt điểm vào khung thành trống, ấn định màn lội ngược dòng thắng 2-1 cho Bắc Ninh.

Bắc Ninh nâng tổng điểm có được lên thành 35, gây áp lực lên đội đầu bảng Đồng Nai ở trận đấu muộn của họ khi đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm. Còn thua trận này, Đại học Văn Hiến vẫn chỉ có 24 điểm nhưng gần như không còn cơ hội để tranh 1,5 suất thăng hạng V-League.

Vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia sẽ còn 6 cặp đấu khác giữa Long An - Quảng Ninh, Đồng Nai - Thanh Niên TPHCM (cùng ngày 2-5), CLB TPHCM - Quy Nhơn United, Đồng Tháp - Trẻ PVF-CAND và Khánh Hòa - Phú Thọ (ngày 3-5).

HỮU THÀNH