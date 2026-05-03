Các cầu thủ Quy Nhơn United thua trắng 3 bàn ở trận cầu đinh với CLB TPHCM thuộc vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, qua đó hẹp dần cơ hội cạnh tranh 1.5 suất thăng hạng.

Quy Nhơn United xa dần tấm vé thăng hạng V-League khi để thua CLB TPHCM

Chiều 3-5, cả các cầu thủ TPHCM lẫn Quy Nhơn United bước ra sân Bà Rịa thi đấu với áp lực rất lớn. Chuỗi 3 trận không thắng gần nhất khiến thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương gần như không còn cơ hội cạnh tranh 1,5 suất thăng hạng V-League, mà còn thất thế trong cuộc đua giành tấm huy chương đồng. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn có thể chặn “vết dầu loang” nếu đánh bại Quy Nhơn United, CLB đang giữ vị trí thứ 3 trước vòng 17.

Dưới sự cổ vũ từ khán giả nhà, CLB TPHCM bắt nhịp trận đấu tốt hơn. Kiểm soát gần như cả hiệp 1, song đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương phải đợi đến phút 45+2 mới có bàn thắng mở điểm. Chủ nhà được hưởng phạt đền và Jermie Lynch từ khoảng cách 11m đã đánh bại thủ môn Dương Văn Lợi.

Đầu hiệp 2, CLB TPHCM bất ngờ tăng tốc khiến Quy Nhơn United lúng túng trong phòng ngự. Phút 54, Nguyễn Quốc Hoàng bắt volley đẹp mắt, bóng đi đập đất làm khó Văn Lợi rồi bay vào lưới. Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3 sau đó 10 phút. Nhận thấy Văn Lợi đứng xa khung thành, Jermie Lynch từ cự ly khoảng 30m vung chân dứt điểm, dù thủ môn của Quy Nhơn United nỗ lực lùi về nhưng không thể cứu thua.

CLB TPHCM cắt chuỗi 3 trận hòa và thua, qua đó có 28 điểm để tạm chiếm vị trí thứ 4, trực tiếp đẩy Quy Nhơn United tụt xuống đứng dưới một bậc vì ít hơn 1 điểm. Ngược lại, đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang đã kém đội nhì bảng Bắc Ninh lên đến 8 điểm, trong khi mùa giải còn 5 vòng.

Đội chủ nhà Khánh Hòa (áo xanh) bị Phú Thọ cầm hòa. ẢNH: QUỲNH MAI

Trên sân Cao Lãnh, Trẻ PVF-CAND có lợi thế thi đấu hơn người ở phút 72, khi Bùi Ngọc Thịnh của Đồng Tháp nhận thẻ đỏ, nhưng chỉ giành được tỷ số hòa 0-0. Dẫu vậy, Trẻ PVF-CAND với 25 điểm cũng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại mùa giải năm nay. Trong khi đó, Đồng Tháp có 14 điểm, nới rộng cách biệt lên thành 7 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM.

Ở trận đấu còn lại của ngày 3-5, đội chủ nhà Khánh Hòa chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Phú Thọ.

HỮU THÀNH