Bóng đá trong nước

Xuân Son kỳ vọng cổ động viên ở “chảo lửa” Thiên Trường sẽ giúp Nam Định vượt qua Selangor

SGGPO

Thừa hiểu sức mạnh của các cầu thủ Malaysia qua trận lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á hồi tuần trước, tiền đạo Nguyễn Xuân Son kỳ vọng sự trợ lực từ các cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài sẽ giúp Nam Định vượt qua Selangor. Đối với anh thì đây chẳng khác nào trận chung kết.

Đang đạt thể trạng tốt, nhưng hiệu suất ghi bàn của Xuân Son không còn được như trước khi anh bị chấn thương. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG.
Đang đạt thể trạng tốt, nhưng hiệu suất ghi bàn của Xuân Son không còn được như trước khi anh bị chấn thương. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG.

“Thành thật mà nói, tôi rất hào hứng cho trận đấu ngày mai. Sự chuẩn bị của toàn đội rất tốt và mọi người đều sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng bởi đây là món quà dành cho người hâm mộ và cho CLB. Với chúng tôi, trận đấu này giống như một trận chung kết chứ không phải bán kết”, Xuân Son chia sẻ.

“Thi đấu trên sân nhà sẽ là lợi thế lớn dành cho Nam Định với sự cổ vũ của các cổ động viên. Sự ủng hộ tại Thiên Trường luôn rất cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng có một trận đấu thật tốt để giành chiến thắng”, anh nói thêm.

Chân sút số 1 của CLB Nam Định cho biết thêm, Nam Định đã trải qua nhiều trận đấu lớn tại AFC Champions League cũng như Đông Nam Á nên tin rằng mọi cầu thủ giỏi đều muốn chơi ở những trận đấu có áp lực cao nhất.

z7817956866735_3e9d161cb1bec50dcefac270a6bd7bde-e1778579403647.jpg
Xuân Son cùng HLV Hồng Việt tại buổi họp báo trưa 12-5

“Ở trận lượt đi tại Malaysia diễn ra trong điều kiện trời mưa nhiều và mặt sân không ở trạng thái tốt nhất nên tôi cảm thấy hơi nặng nề khi thi đấu. Nhưng ở trận lượt về này, mọi điều kiện thuận lợi đều đang đứng về phía chúng tôi. Được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là động lực rất lớn”, Xuân Son nhấn mạnh.

Cuộc so tài giữa Nam Định và Selangor diễn ra vào lúc 17g30 ngày 13-5 trên sân Thiên Trường.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Xuân Son Selangor Thiên Trường CLB Nam Định Sân Thiên Trường Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á Thành thật Nam Định Mặt sân Cuồng nhiệt

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn