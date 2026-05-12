HLV Cristiano Roland khích lệ các học trò trước trận gặp U17 UAE

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với U17 UAE vào lúc 20 giờ ngày 13-5 (0 giờ ngày 14-5, giờ Việt Nam). Trận đấu mang tính chất quyết định suất vào tứ kết, đồng thời đại diện châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa U17 Việt Nam và U17 UAE vào năm 2025. Ảnh: VFF

Do mất nhiều sức sau cuộc so tài với U17 Hàn Quốc mới đây, ban huấn luyện ưu tiên các nội dung phục hồi thể trạng cũng như ổn định tâm lý cho các cầu thủ. Nhóm đá chính ở trận trước chủ yếu vận động nhẹ và hồi phục, trong khi nhóm dự bị cùng các cầu thủ có ít thời gian thi đấu được tăng cường thêm các bài tập thể lực kết hợp rèn chiến thuật.

Trước buổi tập, HLV Cristiano Roland đã dành nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng cho toàn đội, đồng thời nhắc nhở các cầu thủ cần rút ra bài học từ những sai sót ở các thời điểm quyết định. Ở trận gặp U17 Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam ghi bàn dẫn trước, nhưng sau đó bị thủng lưới 4 bàn trong 10 phút cuối trận.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh rằng bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, đồng thời động viên các cầu thủ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Theo ông, việc những sai lầm xuất hiện ở thời điểm này cũng là cơ hội để toàn đội hoàn thiện hơn khi phía trước vẫn còn quyền tự quyết trong tay.

Thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam trên sân tập tối 11-5. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Sau hai lượt trận, dù nhận thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết và cũng là suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Trận thua vừa qua để lại nhiều tiếc nuối bởi các học trò HLV Cristiano Roland đã thi đấu tốt và dẫn bàn trong phần lớn thời gian, trước khi để đối thủ lội ngược dòng ở những phút cuối.

Ở lượt trận cuối, kịch bản thuận lợi nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước U17 UAE. Khi đó, đội tuyển sẽ chắc chắn giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

Ngoài ra, U17 Việt Nam vẫn có khả năng đi tiếp nếu hòa U17 UAE trong trường hợp U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn đủ điều kiện để đứng nhì bảng C.

LÊ ANH