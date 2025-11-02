15 kỳ thủ Việt Nam tranh tài ở giải vô địch cờ vua Đông Nam Á 2025

Các môn khác

Đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 với 15 kỳ thủ có chuyên môn tốt nhất.

Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đang có mặt cùng đội cờ vua Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đang có mặt cùng đội cờ vua Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có mặt tại Philippines dự tranh giải vô địch Đông Nam Á 2025. Các nội dung của giải sẽ diễn ra từ ngày 2-11 tới 10-11.

Góp mặt lần này, cờ vua Việt Nam có các kỳ thủ gồm Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Đức Hòa, Trần Tuấn Minh, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Quốc Hy, Nguyễn Văn Huy, Đinh Nho Kiệt, Dương Vũ Anh, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thanh Thủy Tiên và Phạm Trần Gia Thư.

Trong số này, các kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Thị Thanh An là những đại kiện tướng quốc tế hàng đầu của cờ vua nữ Việt Nam. Họ được kỳ vọng giành kết quả cao trong cuộc đấu ở Philippines lần này. Đối với nam, đại kiện tướng Trần Tuấn Minh là người đang giữ phong độ tốt. Tuy nhiên, các gương mặt trẻ như Nho Kiệt, Quốc Hy, Gia Phúc cũng có chuyên môn hiệu quả thời gian qua.

Năm nay là năm thứ 6, giải cờ vua vô địch Đông Nam Á được tổ chức. Ban tổ chức cho biết, giải có tổng quỹ thưởng là 28,1000 USD. Trong đó, nhà vô địch bảng nam cờ tiêu chuẩn sẽ có thưởng 2000 USD còn vô địch cờ tiêu chuẩn nữ nhận thưởng 1500 USD. Các mức thưởng sẽ quy định theo thứ hạng và thành tích mà mỗi kỳ thủ giành được. Giải đấu diễn ra nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp.

Ngoài kỳ thủ của khu vực Đông Nam Á, ban tổ chức còn mở rộng việc đăng ký thi đấu dành cho các đội bên ngoài khu vực. Dự kiến, giải có 23 đoàn tham gia tranh tài.

MINH CHIẾN

cờ vua Hoàng Thị Bảo Trâm Nguyễn Thị Mai Hưng cờ vua Việt Nam cờ vua Đông Nam Á 2025

