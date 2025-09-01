Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm giành HCV cờ tiêu chuẩn cho đội TPHCM

Hoàng Thị Bảo Trâm đã giành HCV cờ tiêu chuẩn tại giải đấu năm nay. Ảnh: MINH THẮNG

Ván cuối, ván 9 của nội dung cờ tiêu chuẩn đã diễn ra vào ngày cuối 1-9 tại điểm tranh tài ở TPHCM. Trong bảng nữ, các kỳ thủ TPHCM đã chiếm ưu thế tuyệt đối để giành 3 vị trí dẫn đầu. Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đã đứng hạng nhất chung cuộc, giành HCV với tổng điểm 7,5 sau 9 ván. Kỳ thủ này không để thua ván này mà giành 6 thắng, 3 hòa. Ở ván cuối, Bảo Trâm đã thắng Lê Thái Nga (Thanh Hóa) giữ vững vị trí dẫn đầu của mình.

Xếp sau Hoàng Thị Bảo Trâm, giành HCB là đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng cũng của TPHCM với 7 điểm. Vị trí thứ 3 là kỳ thủ Nguyễn Minh Chi (TPHCM, 7 điểm). Nội dung cờ tiêu chuẩn nữ đã có 62 kỳ thủ thi đấu nhưng vắng mặt Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ).

Bảng tiêu chuẩn nam có sự cạnh tranh quyết liệt giữa Trần Tuấn Minh (Hà Nội), Trần Ngọc Minh Duy (Đồng Nai) và Võ Phạm Thiên Phúc (TPHCM). Tại ván 9, Võ Phạm Thiên Phúc đã gặp đàn anh Trần Tuấn Minh để đạt kết quả hòa qua đó giành được 7 điểm, đứng hạng 3 với HCĐ. Trong khi đó, Trần Tuấn Minh vươn lên vị trí số 1, giành HCV với 8 điểm. Á quân cờ tiêu chuẩn lần này là kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy với 7,5 điểm.

Ngày cuối cũng kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn Maruk. Kỳ thủ Vũ Hoàng Gia Bảo (An Giang) giành được 8 điểm sau 9 ván để vô địch nội dung tại bảng nam. Trong bảng nữ, kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo (Hải Phòng) giành HCV với 4,5 điểm sau 5 ván.

Ở ngày cuối, cờ vua TPHCM còn giành thêm tấm HCV cờ tiêu chuẩn Asean khi đại kiện tướng Đào Thiên Hải xếp nhất bảng nam với kết quả 6,5 điểm sau 7 ván đấu. Kỳ thủ Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Ninh) giành 7,5 điểm đạt HCV cờ tiêu chuẩn Asean nữ.

MINH CHIẾN