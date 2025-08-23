Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025: 250 vận động viên tham gia tranh tài

Ngày 23-8, tại Khách sạn Đệ Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên Đoàn Cờ Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Vô địch Cờ Vua xuất sắc Quốc gia năm 2025.

Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 - Có 250 vận động về viên tham dự. Ảnh: Quỳnh Mai

Đây là giải đấu có trình độ chuyên môn cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ gần 250 vận động viên xuất sắc đến từ 25 đơn vị. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của giải đấu là các vận động viên tham dự phải từng đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia trước đó. Đây là chi tiết khiến cho tính chuyên môn của giải đấu được nâng cao.

Đặc biệt, giải chứng kiến sự góp mặt của những Đại kiện tướng hàng đầu Việt Nam như: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng… cùng thế hệ tài năng trẻ đang trưởng thành mạnh mẽ như: Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Trần Ngọc Minh Duy, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hà Khánh Linh. Tất cả hứa hẹn mang đến một giải đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cạnh tranh.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu khai mạc giải.

Giải đấu năm nay vinh dự nhận được sự tài trợ chính từ COOLMATE – thương hiệu thời trang Việt Nam tiên phong với sứ mệnh “Đem lại giá trị bền vững cho cộng đồng”. Đây là Nhà tài trợ chính với tổng giá trị tài trợ cho giải đấu lên tới hơn 300 triệu đồng.

Kỳ thủ Đào Thiên Hải cho biết “Sẽ tiếp tục chơi cờ cho đến khi nào còn tận hưởng niềm vui thi đấu và luôn học hỏi kiến thức mới từ những VĐV trẻ tuổi đầy tài năng hiện tại. Và niềm đam mê cờ vua đã trở thành sự nghiệp, mục tiêu và khát vọng chinh phục các giải đấu và đó là lý do tôi có mặt tại đây”.

Các vận động viên tham dự lần này phải đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia trước đó.

Giải Vô địch Cờ Vua xuất sắc Quốc gia năm 2025, sẽ tranh tài 14 bộ huy chương cá nhân (gồm 4 nội dung thi đấu Cờ vua là: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và 3 bộ huy chương nội dung Cờ Asean, Cờ Maruk, dành cho bảng Nam và Nữ).

Giải đấu bế mạc vào 1-9-2025.

DŨNG PHƯƠNG