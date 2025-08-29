Đại kiện tướng Đào Thiên Hải vuột tấm huy chương cờ nhanh Maruk ở giải xuất sắc quốc gia 2025

Đại kiện tướng Đào Thiên Hải của đội cờ TPHCM. Ảnh: VNCHESS

Giải đấu vẫn đang tranh tài tại TPHCM. Tại kết quả mới nhất nội dung cờ nhanh Maruk, đại kiện tướng Đào Thiên Hải (TPHCM) đứng hạng 4 bảng nam với 6,5 điểm sau 9 ván đấu. Thiên Hải không để thua ván nào, giành 4 ván thắng và hòa 5 ván. Tuy nhiên thành tích chưa đủ giúp đại kiện tướng này giữ ngôi số 1. Tấm HCV đã thuộc về kỳ thủ Bảo Khoa (An Giang) khi đạt tổng 7 điểm. Tại ván đấu với Đào Thiên Hải, ván 5, Bảo Khoa đã kết thúc ở kết quả hòa. Hạng nhì nội dung là kỳ thủ Võ Thành Ninh (An Giang, 6,5 điểm) và hạng ba là Trần Quốc Dũng (TPHCM, 6,5 điểm).

Tại bảng nữ cờ nhanh Maruk, 3 vị trí dẫn đầu đã thuộc về các kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung (Hải Phòng, 7 điểm), Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Ninh, 7 điểm) và Phạm Thanh Phương Thảo (Hải Phòng, 6 điểm). Hiện tại, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn Maruk tới hết ngày 1-9. Năm nay, môn cờ Maruk nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 33-2025. Đây là môn cờ có cách thi đấu như cờ Ốc tại Việt Nam hay cờ Ouk Chaktrang từng tranh tài tại SEA Games 32-2023.

Trong khi đó, kỳ thủ tham dự cờ tiêu chuẩn của cờ vua đang thi đấu hấp dẫn. Sau 4 ván tại bảng nam, đại kiện tướng Trần Tuấn Minh (Hà Nội) tạm dẫn đầu với 4 điểm. Ở bảng nữ, kỳ thủ Đặng Lê Xuân Hiền (TPHCM, 4 điểm) đang dẫn đầu. Cờ tiêu chuẩn sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ.

MINH CHIẾN