Kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn và Nguyễn Hồng Anh giành cú đúp HCV cờ nhanh cho TPHCM

Đội TPHCM đã chiến thắng áp đảo nội dung cờ nhanh tại giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 đang tranh tài trên sân nhà.

Các kỳ thủ đang tranh tài tại giải đấu. Ảnh: MINH MINH

Các kỳ thủ bắt đầu vào tranh tài ván đầu nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ tại giải trong ngày 26-8. Tuy nhiên trước đó, các cuộc so tài đối với cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp được diễn ra hấp dẫn.

Trên bàn của mình, kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn của TPHCM vượt qua nhiều kỳ thủ nổi danh như Lê Tuấn Minh (Hà Nội), Bành Gia Huy (Hà Nội), Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) giữ vị trí số 1 và tấm HCV cờ nhanh nam. Sau 9 ván, Đặng Hoàng Sơn đạt 7,5 điểm giành hạng nhất. Đáng chú ý trong 3 ván cuối, Hoàng Sơn đã thủ hòa Nguyễn Văn Huy sau đó thua Ngô Đức Trí nhưng giành chiến thắng trước Bành Gia Huy để bảo toàn điểm số cho mình. Hạng nhì là kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc (TPHCM) cùng đạt 7,5 điểm trong khi HCĐ thuộc về kỳ thủ Nguyễn Văn Huy (Hà Nội, 7 điểm).

Với cờ nhanh nữ, đội TPHCM áp đảo có 3 kỳ thủ dẫn đầu chung cuộc. Ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh với 7,5 điểm sau 9 ván. Hạng nhì là Tô Nữ Quỳnh Dương (7,5 điểm) và hạng ba là Hoàng Thị Bảo Trâm (7 điểm).

Sau cuộc đấu cờ nhanh, các kỳ thủ đã thi đấu cờ chớp với nhiều ván hấp dẫn. Tại bảng nam, 5 kỳ thủ gồm Trần Đăng Minh Quang, Trần Ngọc Lân, Lê Tuấn Minh, Đinh Nho Kiệt (Hà Nội), Trần Võ Quốc Bảo (TPHCM) cùng đạt 7,5 điểm sau 9 ván. Tuy nhiên sở hữu chỉ số phụ tốt nhất, Minh Quang đã giành HCV trong khi Quốc Bảo nhận HCB.

Giải năm nay thu hút nhiều kỳ thủ trẻ triển vọng tham gia tranh tài. Ảnh: MINH THẮNG

Đối với cờ chớp nữ, đội TPHCM giành thêm HCV bằng chiến thắng của kỳ thủ Tôn Nữ Quỳnh Dương. Cô đạt 8 điểm sau 9 ván, giành ngôi vô địch. Hạng nhì là kỳ thủ Vũ Bùi Thị Thanh Vân (Ninh Bình, 7,5 điểm) còn HCĐ thuộc về Bạch Ngọc Thùy Dương (7 điểm). Tại nội dung này, đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm chỉ đạt 6,5 điểm nên xếp hạng 9.

Nội dung cờ siêu chớp đã chứng kiến ngôi vô địch bảng nam của đại kiện tướng Lê Tuấn Minh khi đạt 8,5 điểm sau 9 ván. Tuấn Minh thắng 8 ván, hòa 1 ván (trước kỳ thủ Nguyễn Xuân Phương) để giữ ưu thế cho mình. Tại bảng nữ, đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) giành HCV đầu tiên tại giải nhờ thành tích 8 điểm sau 9 ván đấu. HCB là Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình, 7,5 điểm) trong khi HCĐ là Đỗ Hoàng Minh Thơ (Vĩnh Long, 7,5 điểm).

Giải năm nay sẽ thi đấu tới hết ngày 1-9. Tổng thưởng toàn giải là hơn 300 triệu đồng.

MINH CHIẾN