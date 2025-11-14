Các môn khác

Kỳ thủ Võ Hoàng Quân giúp cờ vua Việt Nam lần đầu giành ngôi á quân giải vô địch nghiệp dư thế giới 2025

Cờ vua Việt Nam lần đầu đã có 1 tấm HCB tại giải vô địch nghiệp dư thế giới 2025 đã kết thúc vào ngày cuối 14-11 tại Serbia.

Kỳ thủ Võ Hoàng Quân giành ngôi á quân tại giải đấu ở Serbia. Ảnh: VINH BÙI
Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam và Liên đoàn cờ Việt Nam cho biết, kỳ thủ Võ Hoàng Quân đã xuất sắc có tấm HCB bảng nam tại giải đấu. Lần đầu tiên, cờ vua Việt Nam có kết quả này.

Đây là giải thuộc hệ thống chính thức của Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE, dành cho các kỳ thủ bảng elo dưới 2000 và elo dưới 2300.

Sau 9 ván đấu, Võ Hoàng Quân đạt tổng 7,5 điểm để giữ vị trí hạng nhì cùng tấm HCB tại bảng kỳ thủ elo dưới 2000. Ở các ván tranh tài, Hoàng Quân chỉ để thua trước Molbay Torekhan (Kazakhstan) tại ván 3, còn lại giành 7 thắng và 1 hòa. Trong ván cuối, kỳ thủ của Việt Nam cầm quân đen (đi sau) nhưng vẫn chiếm ưu thế để vượt qua Dryglas Maciej (Nhật Bản) đảm bảo thành tích chung cuộc. Tại bảng này, kỳ thủ chủ nhà Serbia là Jakovljevic Dejan đạt 8 điểm sau 9 ván qua đó giành vị trí số 1.

Kỳ thủ của Việt Nam giành vị trí á quân trong lần tranh tài quan trọng này. Ảnh: VINH BÙI

Với kết quả này, Võ Hoàng Quân được phong kiện tướng của FIDE trong thành tích đứng ngôi á quân bảng nam. Liên đoàn cờ Việt Nam cho biết, Võ Hoàng Quân góp mặt ở giải đấu này bằng kinh phí xã hội hóa. Cùng tại giải, kỳ thủ của cờ vua TPHCM là Võ Trần Quốc Bảo đã giành vị trí hạng 9 tại bảng đấu đối với kỳ thủ elo dưới 2300. Sau 9 ván đấu, Quốc Bảo đạt tổng 6 điểm. Kỳ thủ này đã giành 5 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua.

