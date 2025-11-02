Khơi “mỏ vàng” điền kinh và taekwondo

Các đội tuyển thể thao Việt Nam đem theo khát vọng chinh phục đỉnh cao mới tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 ở Thái Lan. Trong đó, hai “mỏ vàng” điền kinh và taekwondo đang bước vào giai đoạn nước rút với quyết tâm cao độ.

Tăng tốc cho mục tiêu vàng

Không khí những ngày này tại sân tập điền kinh của Trung tâm Đào tạo vận động viên (VĐV) cấp cao quốc gia luôn hối hả. Các VĐV ở từng nhóm nội dung thay phiên nhau ra sân từ sáng sớm đến chiều muộn, đảm bảo khối lượng luyện tập đều đặn. Dù đặt mục tiêu giành tối thiểu 12 HCV để tranh ngôi đầu tại SEA Games 33, song đội tuyển điền kinh Việt Nam được dự báo đối mặt với những thách thức không nhỏ trên sân khách Thái Lan.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (nội dung 100m rào nữ) chia sẻ: “Tôi và đồng đội đang tập trung phát triển tốc độ và sức bền. Mỗi ngày, đội tập 2 buổi từ lúc 7 giờ 30 và 15 giờ. Mục tiêu của tôi ở SEA Games 33 là nằm trong nhóm có huy chương. Hiện tại, các VĐV Indonesia đang phát triển rất nhanh, họ sẽ là thử thách lớn nhất”.

SEA Games 33 đang đến gần, điền kinh Việt Nam đang chạy đua hoàn thiện công tác chuẩn bị. Những nội dung thế mạnh như: 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, tiếp sức 4x400m… được đầu tư tối đa. Thời gian qua, đội tuyển cũng tạo ra sự cạnh tranh nội bộ lành mạnh để thúc đẩy thành tích của những “trụ cột”. Chẳng hạn, nội dung 100m rào nữ đang chứng kiến sự so kè về thông số giữa Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên.

Sự trở lại của Lê Tiến Long (HCV SEA Games 31) ở nội dung 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật nam cũng tạo động lực cho đồng đội Nguyễn Trung Cường. Niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam vẫn là Nguyễn Thị Oanh, tiếp tục được kỳ vọng tỏa sáng ở các cự ly chạy dài...

Trên hành trình chinh phục đấu trường khu vực, điền kinh Việt Nam liên tục có những chuyến tập huấn bổ ích trước thềm đại hội. Theo biên bản hợp tác được ký kết giữa Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Pháp, Hiệp hội Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, trong tháng 10 vừa qua, 4 nữ VĐV thuộc tổ tiếp sức 4x400m là Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc đã tập huấn tại Pháp trong 3 tuần.

Ở đó, các tuyển thủ được làm quen với điều kiện tập luyện hiện đại, tiếp cận chuyên gia quốc tế và cọ xát trình độ cao hơn. Mới đây, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục cử 10 tuyển thủ tham gia tập huấn tại TP Nam Ninh (Trung Quốc) nhằm tích lũy thêm thể lực và điều chỉnh điểm rơi phong độ đúng thời điểm SEA Games 33 diễn ra.

Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Mạnh Hiếu (đội tuyển điền kinh Việt Nam) thông tin: “Chúng tôi đã có những chuyến tập huấn chất lượng, nhất là ở nước ngoài. Đây là cơ sở quan trọng để các chuyên gia và HLV đánh giá, điều chỉnh giáo án với hệ thống thiết bị hiện đại. Các VĐV được kỳ vọng sẽ tiếp thu tốt, phát huy tối đa năng lực để hướng tới một kỳ SEA Games thành công”.

Theo kế hoạch, trong một tháng sắp tới, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện kỹ thuật và đo thành tích, trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Sẵn sàng vươn đến đỉnh cao mới

Môn taekwondo tại SEA Games 33 sẽ thi đấu từ ngày 10 đến ngày 13-12 tại Bangkok (Thái Lan). Khác với những kỳ đại hội trước, công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của đội tuyển taekwondo Việt Nam đang được thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp hóa cao độ ngay từ giai đoạn đầu, với mục tiêu giành tối thiểu 3 HCV. VĐV Phạm Ngọc Châm cho biết: Các HLV tăng cường những bài giáo án như tập thể lực ở ngoài sân vận động, tập thêm tạ và thêm chiến thuật. Gần đến giải đấu, chúng tôi sẽ tập với cường độ cao hơn.

Trương Thị Kim Tuyền (trái) là gương mặt trọng điểm của taekwondo Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở nội dung đối kháng, các tuyển thủ Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), Nguyễn Thị Loan (53kg nữ), Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam)… là những “trụ cột” của đội tuyển taekwondo Việt Nam. “Hiện tại, các tuyển thủ đang duy trì thể trạng và phong độ tốt.

Các quốc gia sẽ bị hạn chế ở một số hạng cân nên chúng tôi phải chọn các VĐV tốt nhất ở từng hạng cân để tham dự SEA Games. Toàn đội đang đẩy cao tiến độ tập luyện, quyết tâm phấn đấu để đạt thành tích tốt nhất”, HLV Vũ Anh Tuấn (đội tuyển taekwondo Việt Nam) cho hay.

Ở nội dung quyền, lực lượng đang được trẻ hóa với sự góp mặt của 13 võ sĩ, tập trung luyện tập tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7 (TPHCM). Tại SEA Games 33, đội tuyển taekwondo Việt Nam tham dự 4/6 nội dung quyền, trong đó nội dung quyền sáng tạo được xem là thế mạnh giành HCV. Dự kiến trong tháng 11, các thành viên sẽ tham gia tập huấn tại Hàn Quốc nhằm nâng cao chuyên môn trước thềm SEA Games 33 diễn ra.

Để nâng cao tinh thần cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị SEA Games 33, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã công bố “mức thưởng nóng” cho các HLV, VĐV đạt thành tích. Theo đó, VĐV đoạt HCV sẽ được “thưởng nóng” 700 USD (khoảng 18,5 triệu đồng), còn HLV được “thưởng nóng” 350 USD (khoảng 9,2 triệu đồng). VĐV nhận HCB và HCĐ sẽ được “thưởng nóng” lần lượt là 500 USD (khoảng 13,2 triệu đồng) và 300 USD (khoảng 7,9 triệu đồng), trong khi HLV sẽ được “thưởng nóng” lần lượt là 250 USD (khoảng 6,6 triệu đồng) và 150 USD (khoảng 4 triệu đồng). Đây là mức “thưởng nóng” cao hơn kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Đặc biệt là có thêm khoản “thưởng nóng” cho HLV, điều không có ở kỳ SEA Games trước.

NGUYỄN ANH