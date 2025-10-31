Thể thao Việt Nam sẽ ‘cấm trại’ trước thềm SEA Games 33

Tất cả thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia đang tập huấn trong nước và nước ngoài được yêu cầu đảm bảo sự tập trung cao độ khi SEA Games 33-2025 chỉ còn 1 tháng nữa sẽ tranh tài.

Đoàn làm việc của Cục TDTT Việt Nam đã gặp mặt các tuyển thủ quốc gia đang tập luyện tại Bắc Ninh. Ảnh: MINH MINH

Ngành thể thao sẽ yêu cầu việc cấm trại đối với các đội tuyển tập huấn chuẩn bị SEA Games tại các điểm tập luyện. Việc cấm trại dự kiến thực hiện từ ngày 1-11.

Lúc này, các đội tuyển thể thao quốc gia đã hoàn tất xong việc đăng ký lực lượng tham dự SEA Games 33-2025. Nhóm tuyển thủ chủ lực được tập luyện đảm bảo tốt nhất tinh thần, sức khỏe và dinh dưỡng trước khi sang Thái Lan thi đấu.

Ghi nhận thực tế, tuyển thủ tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) sẵn sàng tuân thủ yêu cầu cấm trại đề ra. Ngoài những giờ tập luyện, đội ngũ y tế, vật lý trị liệu được tăng cường tối đa chăm sóc hồi phục thể lực cho VĐV của từng đội tuyển để tránh chấn thương. Theo kế hoạch, thể thao Việt Nam dự kiến góp mặt khoảng hơn 400 nội dung ở SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, các đội tuyển tập huấn tại Đà Nẵng và TPHCM đang chuẩn bị SEA Games 33-2025 báo cáo thường nhật chương trình chuẩn bị chuyên môn để có sự giám sát kỹ lưỡng. Trong tháng 11, dựa trên kế hoạch của ban huấn luyện, một số đội tuyển tuyển thể thao quốc gia sang Trung Quốc tập huấn ngắn hạn tích lũy thể lực và chuyên môn.

3 đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam là điền kinh, bơi, cử tạ đều cử tuyển thủ tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị SEA Games 33-2025. “Chúng tôi nhận báo cáo chuyên môn thường nhật từ ban huấn luyện tại Trung Quốc. Đây là đợt tập huấn kỹ lưỡng để các lực sĩ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Tại nơi tập huấn, kỷ luật của từng thành viên được đảm bảo kỹ càng”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng trao đổi. Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên thì cho biết: “Mỗi tổ nội dung đều đang vào chu kỳ tích lũy cuối cùng. Trên hết, chúng tôi sẽ giữ tinh thần thoải mái nhất để VĐV có cảm giác thi đấu tốt nhất. Không riêng các nội dung tập huấn tại Trung Quốc, các VĐV tập luyện ở Việt Nam đều là những gương mặt trọng điểm”. Trong khi đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam – ông Đinh Việt Hùng chia sẻ: “VĐV bơi Việt Nam chuẩn bị chuyên môn với yêu cầu cao nhất được đề ra”.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và bộ phận chuyên môn thể thao thành tích cao có kế hoạch lần lượt kiểm tra công tác chuẩn bị chuyên môn của các đội tuyển quốc gia ở các điểm tập huấn tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Quảng Ninh từ nay tới trước SEA Games 33-2025. Mới nhất, đoàn làm việc kiểm tra, gặp mặt nắm bắt công tác tập huấn, tập luyện của tuyển thủ chuẩn bị SEA Games 33 tại Bắc Ninh vào ngày 29-10. Ghi nhận trực tiếp, các HLV, VĐV của từng đội tuyển thể thao quốc gia tập huấn tại Bắc Ninh bày tỏ quyết tâm chuẩn bị chuyên môn cao nhất hướng tới giành kết quả huy chương SEA Games 33-2025 như đề ra.

Ngoài sự chuẩn bị chuyên môn nhóm tuyển thủ trọng điểm hướng tới SEA Games 33-2025 tập huấn ở Bắc Ninh, một số đội tuyển thể thao trẻ quốc gia tập luyện để làm các nhiệm vụ quốc tế trong tương lai. Từng ban huấn luyện báo cáo quá trình tập luyện chuyên môn để có những sự chuẩn bị tốt nhất.

Tại Bắc Ninh, một số đội tuyển thể thao quốc gia có tuyển thủ trọng điểm đang tập huấn cho SEA Games 33-2025 như bóng chuyền nam, cầu lông, điền kinh, đấu kiếm… đều khẳng định tinh thần toàn đội rất cao, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Hiện tại, HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ tham dự SEA Games 33-2025 theo danh sách đề xuất được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập huấn. Chế độ dinh dưỡng này kéo dài đến khi kết thúc SEA Games 33-2025.

