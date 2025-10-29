Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ vắng mặt tại SEA Games 33

Theo sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025, gần như chắc chắn kiếm thủ Vũ Thành An không sang Thái Lan thi đấu lần này.

Tuyển thủ Vũ Thành An sẽ không thi đấu tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần đầu tiên Vũ Thành An vắng mặt

Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam và nhà quản lý đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Trong đó, nội dung kiếm chém nam được tập trung chú ý. Bảo lưu quan điểm sẽ sử dụng các gương mặt trẻ để có tính kế thừa trong tương lai, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ không có kiếm thủ Vũ Thành An tham dự SEA Games 33-2025. Đây được xem là một trong những bất ngờ của đấu kiếm Việt Nam. Hiện tại, Vũ Thành An đã bước vào tuổi 33.

Năm nay, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam từng tham dự giải vô địch châu Á 2025 (tháng 6-2025) tại Indonesia. Lúc đó, Vũ Thành An không được trao suất tham dự giải đấu. Lần gần nhất tuyển thủ thi đấu cùng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam là giải vô địch Đông Nam Á 2024. Tại giải này, Vũ Thành An có kết quả HCĐ cá nhân nội dung kiếm chém nam. Dù vậy tại giải vô địch quốc gia 2025, Vũ Thành An đã giành HCV kiếm chém cá nhân nam.

Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra, Vũ Thành An luôn là thành viên chủ lực của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Tại SEA Games 30-2019, cựu tuyển thủ này giành 2 HCV (cá nhân, đồng đội kiếm chém nam). Tại SEA Games 31-2021 ở Việt Nam, Vũ Thành An cũng giành 2 HCV (cá nhân, đồng đội kiếm chém nam). Ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia, kiếm thủ này giành 1 HCB (cá nhân) và 1 HCV (đồng đội kiếm chém nam).

Tập huấn chuẩn bị chuyên môn

Đấu kiếm Việt Nam vẫn kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tốt nhất tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thành viên các tổ chuyên môn của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Mới nhất, các kiếm thủ trọng điểm nội dung kiếm chém nam như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương… đã có mặt ở Quảng Châu (Trung Quốc) tập huấn.

Ngoài họ, nhóm tuyển thủ kiếm chém, kiếm liễu nữ cũng sang Trung Quốc tập huấn. “Chương trình tập huấn có sự kết hợp giữa địa phương và đội tuyển quốc gia để đảm bảo chuyên môn cho các tuyển thủ. Đây là kỳ tập huấn tích lũy chuyên môn rất quan trọng trước khi VĐV thi đấu SEA Games 33-2025”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó, nhóm các tuyển thủ kiếm ba cạnh sẽ thực hiện chương trình tập huấn tại Hàn Quốc trước khi sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025. Năm nay, đội hình kiếm ba cạnh của tuyển đấu kiếm Việt Nam vẫn đầy đủ gương mặt có chuyên môn tốt tập huấn từ đầu năm như Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Minh Hiếu…

Tại SEA Games 32-2023, đấu kiếm Việt Nam giành 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Đội tuyển hướng đến mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33-2025. Thực tế, đội tuyển Singapore vẫn giữ ưu thế tại khu vực Đông Nam Á khi giành nhiều thành tích trong các kỳ SEA Games gần đây.

Theo dự báo của giới chuyên môn, kiếm thủ Singapore có khả năng tiếp tục áp đảo tại SEA Games 33-2025. Trong giải vô địch châu Á 2025, đội tuyển Singapore đã có tuyển thủ Heng Juliet Jie Min giành HCB cá nhân kiếm chém nữ. Tuyển thủ này gần như chắc chắn sẽ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan năm nay. Ngoài đội Singapore, đội chủ nhà Thái Lan đang tập trung chuẩn bị chuyên môn vào các nội dung kiếm chém và kiếm ba cạnh nam do vậy kiếm thủ Việt nam sẽ gặp sự cạnh tranh đáng kể.

MINH CHIẾN