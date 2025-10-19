Đội tuyển đấu kiếm TPHCM cử lực lượng mạnh nhất thi đấu giải vô địch U23 quốc gia

Các kiếm thủ của TPHCM sẵn sàng bước vào tranh tài giải đấu kiếm vô địch U23 quốc gia 2025 tại Quảng Ninh.

VĐV đấu kiếm trẻ cả nước sẽ có chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia U23 ở Quảng Ninh. Ảnh: HỢP HỢP

Ngày 19-10, giải đấu kiếm vô địch U23 quốc gia 2025 chính thức khai mạc tại Quảng Ninh. “Năm nay, các đơn vị tiếp tục cử lực lượng tốt nhất ở nhóm tuổi để thi đấu giành các kết quả cao. Nhiều gương mặt có chuyên môn đã được tập trung đội tuyển đấu kiếm trẻ quốc gia tuy nhiên chúng tôi vẫn kỳ vọng sẽ có VĐV mới đạt được kết quả nổi bật tại giải”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng trao đổi.

Giải đấu thu hút 130 kiếm thủ của các đơn vị Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh (chủ nhà) tham gia tranh tài 15 bộ huy chương. Các nội dung tranh tài tới hết ngày 25-10.

Đội tuyển TPHCM đăng ký 15 kiếm thủ dự tranh các nội dung kiếm liễu nam, kiếm ba cạnh nam, kiếm ba cạnh nữ. Các VĐV của TPHCM có mặt thi đấu lần này gồm Vũ Tuấn Hiệp, Trịnh Trung Kiên, Nguyễn Văn Quang, Huỳnh Ngọc Long, Trần Hữu Tín, Phạm Minh Dương, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Như thuần Khiết, Nguyễn Minh Nhật, Trần Ngọc Phát, Bùi Tuấn Anh, Đào Minh Huy, Nguyễn Kim Ngân, Kim Thị Hồng Diệp, Đoàn Trần Bảo Thy.

Giải đấu kiếm vô địch U23 quốc gia là giải đấu cuối cùng nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của môn đấu kiếm năm 2025. Trước đó, các kiếm thủ trẻ đã thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia và vô địch trẻ U15.

Qua từng giải đấu, các đơn vị đều có sự chuẩn bị chuyên môn nhằm kiểm tra lực lượng hướng tới sẽ chọn gương mặt tốt nhất thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026 diễn ra tại TPHCM.

MINH CHIẾN