Ngành thể thao lần đầu tổ chức giải đấu kiếm U15 quốc gia để tìm kiếm tài năng

Gần 100 VĐV ở nhóm tuổi U15 lần đầu tiên tham dự giải để thêm cơ hội thi đấu chuyên môn, qua đó giúp nhà quản lý tuyển chọn lực lượng trẻ trọng điểm chuẩn bị đầu tư thời gian tới.

VĐV đấu kiếm Việt Nam lần đầu được thi đấu giải vô địch U15 quốc gia 2025. Ảnh: HỢP HỢP

“Chúng tôi quyết định tổ chức giải đấu kiếm U15 quốc gia lần đầu tiên với nhiều mục tiêu. Trong đó, chúng tôi xác định từ đây là lứa tuổi quan trọng để tìm ra VĐV tiềm năng để làm lứa trọng điểm đầu tư tương lai. Thêm nữa, VĐV trẻ được thêm giải thi đấu để phát triển trình độ. Các quốc gia tại Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines đều có lứa VĐV độ tuổi 14-15 làm lực lượng phát triển dài hơi nên chúng ta cũng phải xây dựng kế hoạch của mình”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng trao đổi.

Giải năm nay tranh tài trên sân đấu tại Đại học TDTT Bắc Ninh với gần 100 VĐV của 6 đơn vị. Các kiếm thủ đã thi đấu 12 bộ huy chương dành cho kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém đối với cá nhân và đồng đội. Từng VĐV tham dự đều thể hiện khát khao chinh phục thành tích của riêng mình.

Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn trên sàn đấu. Ảnh: HỢP HỢP

VĐV trẻ Nguyễn Đình Khánh (Hà Nội), HCV kiếm chém cá nhân nam, chia sẻ: “Em đã được tập đấu kiếm một thời gian và từng được tham dự giải vô địch trẻ quốc gia. Tuy nhiên, lần đầu tiên thi đấu giải U15 quốc gia theo đúng nhóm tuổi riêng của mình thì rất tập trung chuẩn bị. Em thấy vui khi được cơ hội chứng tỏ được chuyên môn ở nội dung kiếm chém của mình”. Gương mặt Bùi Thị Quỳnh Trang (Thanh Hóa) bày tỏ: “Tôi thật sự xúc động khi có chiến thắng kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Chúng tôi được thi đấu đã có thêm sự tự tin cho bản thân”.

Bốn sàn kiếm trên sân tranh tài luôn diễn ra cùng lúc các trận quyết liệt từ vòng loại tới đấu loại trực tiếp. Hẳn nhiên, không kiếm thủ nào muốn mình bị bại trận. Nhưng trong thi đấu, thắng và thua luôn là kết quả để khẳng định chuyên môn.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích tốt nhất. Ảnh: MINH MINH

Nhìn về lực lượng VĐV trẻ đã tranh tài, HLV Phạm Anh Tuấn cho rằng giải vô địch U15 quốc gia mang lại cảm giác mới cho VĐV là được dịp tỏ rõ năng lực bản thân. Quan trọng hơn, nhà quản lý rà soát được người có năng lực dự báo sự phát triển để là nguồn VĐV cho tương lai.

Tại giải năm nay, các kiếm thủ trẻ TPHCM đã vắng mặt đáng tiếc. Dù vậy các đội như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Công an Nhân dân đã cử tất cả VĐV triển vọng ở lứa tuổi U15 tham dự. Đánh giá từ các HLV chuyên môn trực tiếp dự giải, tuổi U15 là giai đoạn VĐV đã hình thành tốt kỹ năng cầm kiếm và xử lý các tình huống kỹ thuật ổn định. Khi VĐV được thi đấu có nghĩa họ sẽ tạo cho mình cơ hội thể hiện đúng năng lực bản thân.

Dĩ nhiên, một giải đấu chưa thể nói được nhiều điều. Cục TDTT Việt Nam tính toán tìm hướng đầu tư trọng tâm cho môn đấu kiếm nhằm lấy lại thành tích từng liên tiếp dự Olympic trước đây.

“Muốn có một lứa VĐV tốt, chúng tôi rất cần thời gian chuẩn bị. Sau giải vô địch U15 trẻ quốc gia, bộ môn sẽ rà soát lực lượng để cùng ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm trẻ quốc gia tiếp tục đầu tư chuyên môn đối với những kiếm thủ có triển vọng phát triển giành thành tích ở tương lai”, ông Nguyễn Hồng Đăng trao đổi thêm.

Giải đấu bế mạc chiều tối ngày 29-8. Kết thúc giải, đội Hà Nội giành 5 HCV, 7 HCB, 1 HCĐ xếp hạng nhất. Đội Thanh Hóa đứng thứ nhì với 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Đội Hải Phòng ở vị trí thứ ba với 1 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ. Các đội Quảng Ninh, Bắc Ninh, Công an Nhân dân ở vị trí tiếp theo và giành được 1 HCV.

MINH CHIẾN