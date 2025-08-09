177 VĐV đấu kiếm tìm cơ hội góp mặt SEA Games 33 ở giải vô địch quốc gia 2025

Giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2025 sẽ là cuộc kiểm tra chuyên môn để tìm kiếm thủ xuất sắc nhất góp mặt SEA Games 33-2025.

VĐV đấu kiếm cả nước sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 tại Hải Phòng để tranh kết quả cao nhất. Ảnh: MINH MINH

Giải đấu năm nay tranh tài tại thành phố Hải Phòng từ ngày 9-8 tới 16-8 với sự quy tụ của 177 kiếm thủ từ 8 đơn vị hàng đầu cả nước góp mặt gồm Hà Nội, TPHCM, Công an Nhân dân, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An.

“Chúng tôi cũng sẽ xem xét kỹ thành tích thi đấu của VĐV, đặc biệt là các kiếm thủ trọng điểm nhằm rà soát lực lượng thông qua giải để tìm đội hình tốt nhất thi đấu SEA Games 33-2025 vào tháng 12”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng cho biết.

Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã cho phép kiếm thủ được trở lại đơn vị chủ quản tham dự giải đấu. Do vậy, người hâm mộ sẽ được chứng kiếm các cuộc so tài hấp dẫn trong 15 nội dung tổ chức ở giải.

Tại giải năm nay, đội đấu kiếm TPHCM tiếp tục góp mặt với những gương mặt chủ lực như Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Cao Minh Duyệt, Hoàng Ngọc Hiếu, Phoòng Thành Cẩm, Trần Hoàng Gia, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Kim Ngân…

Ngoài họ, một số gương mặt khác được dự báo tranh được thành tích cao như Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Văn Quyết, Phan Ánh Dương, Lê Văn Bang, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Phạm Thị Huyền, Lê Minh Hằng, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Đức Trọng, Lê Thị Nhung, Đỗ Thị Hà Giang, Ngô Thị Hương… Trước giải vô địch quốc gia 2025, VĐV của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 và vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 qua đó tích lũy đáng kể kinh nghiệm chuyên môn.

MINH CHIẾN