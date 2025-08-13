Đấu kiếm TPHCM tiếp tục dẫn đầu nội dung ba cạnh nam tại giải vô địch quốc gia

Các kiếm thủ TPHCM không gặp khó khăn để tiếp tục giành HCV trong các nội dung dành cho kiếm ba cạnh nam của giải vô địch quốc gia 2025.

Các VĐV đấu kiếm Việt Nam luôn có cơ hội thi đấu để tăng cường chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu đang tranh tài tại Hải Phòng. Tại kết quả mới nhất, đội TPHCM đã chiến thắng tại chung kết đồng đội ba cạnh nam để bảo vệ vị trí số 1 tại nội dung này. Đội hình đấu kiếm TPHCM gồm Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Phước Đến và Nguyễn Tiến Nhật đã thắng đội Hà Nội (Bùi Hải Long, Kiều Anh Hoàng, Phạm Đức Trọng, Đặng Tuấn Anh) tại trận chung kết.

Tiếp nối kết quả trên, đội TPHCM đã chứng kiến cuộc đấu nội bộ trong chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nam giữa Nguyễn Phước Đến và Nguyễn Tiến Nhật. Với sự bình tĩnh trong các đường kiếm tấn công, tuyển thủ Nguyễn Phước Đến vượt qua đàn anh, giành HCV.

Đội TPHCM còn giành thêm HCV nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ sau khi VĐV Trần Thị Thùy Trinh thắng Nguyễn Thị Kiều Oanh (Hà Nội) tại trận chung kết.

Vũ Thành An (phải) đã trở lại ngoạn mục tại giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2025 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của kiếm thủ kỳ cựu Vũ Thành An (Hà Nội). Cựu tuyển thủ quốc gia đã thi đấu chung kết kiếm ba cạnh nam và thắng đồng đội Lê Văn Bang để giành HCV cho mình. Kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết đã không có kết quả tốt nhất nên đứng hạng 6 nội dung.

Ngoài các kết quả trên, đội Hà Nội còn giành HCV nội dung kiếm liễu cá nhân nữ (Nguyễn Thị Thu Phương) và kiếm chém cá nhân nữ (Phùng Khánh Linh). Giải vẫn tiếp tục thi đấu các nội dung tới hết ngày 16-8.

MINH CHIẾN