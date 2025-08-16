Đội tuyển đấu kiếm TPHCM xếp hạng nhì tại giải vô địch quốc gia 2025

Kiếm thủ cả nước đã kết thúc thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 qua đó giới chuyên môn xác định được những kết quả vô địch chung cuộc.

VĐV đã thi đấu tại giải đấu kiếm vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: VNROYALFENCING

“Từng kết quả thi đấu vẫn xác định rõ các VĐV mạnh của mỗi nhóm nội dung. Đấu kiếm Việt Nam tính bài toán phát triển lâu dài trong giai đoạn 5 năm sắp tới vì thế từ giải vô địch quốc gia năm nay là thời điểm bản lề để chúng tôi xác định các mục tiêu đầu tư”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng chia sẻ.

Giải đấu bế mạc chiều ngày 16-8 tại Hải Phòng. Năm nay, đội đấu kiếm TPHCM đứng hạng nhì toàn đoàn với tổng thành tích 3 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ.

Các kết quả HCV của đấu kiếm TPHCM thể hiện sức mạnh trong nội dung kiếm ba cạnh khi VĐV giành vô địch đồng đội ba cạnh nam, cá nhân ba cạnh nam (Nguyễn Phước Đến), cá nhân ba cạnh nữ (Trần Thị Thùy Trinh). VĐV đội đấu kiếm TPHCM đã có thêm cơ hội giành HCV nhưng thua đáng tiếc tại chung kết đồng đội nam-nữ kiếm ba cạnh, đồng đội kiếm liễu nam.

Các thành tích huy chương đều có giá trị cao đối với từng kiếm thủ. Ảnh: VNROYALFENCING

Năm nay, 8 đơn vị (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nghệ An) cử lực lượng tốt nhất thi đấu tranh 15 bộ huy chương. Cả 8 đơn vị có VĐV giành thành tích. Lần đầu tiên, đấu kiếm Nghệ An tham dự giải vô địch quốc gia và để lại ấn tượng với 3 HCĐ. Từng kết quả huy chương tới từ Nguyễn Thanh Vân (kiếm ba cạnh cá nhân nữ), đồng đội kiếm chém nữ và đồng đội kiếm ba cạnh nam-nữ.

“Chúng tôi rất vui khi có thêm đơn vị gia nhập môn đấu kiếm. Với các nguồn lực đầu tư, người làm chuyên môn tại từng địa phương đều nỗ lực phát triển môn đấu kiếm thể thao dù đây là môn rất đặc thù”, ông Nguyễn Hồng Đăng nói thêm.

Tại giải, giới chuyên môn ghi nhận kiếm thủ Vũ Thành An (Hà Nội) đã trở lại xuất sắc với các tấm HCV kiếm chém cá nhân nam và kiếm chém đồng đội nam. Kiếm thủ nổi danh này đã vắng mặt tại đội tuyển quốc gia thời gian qua.

Trên bảng tổng sắp, đội Hà Nội xếp nhất với 7 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ. Hạng ba là đội Hải Phòng (1 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ). Các đội Quảng Ninh, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Bắc Ninh cũng giành được 1 HCV.

MINH CHIẾN