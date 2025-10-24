Võ sĩ đội tuyển taekwondo Việt Nam bắt đầu thi đấu giải vô địch thế giới 2025

Trần Thị Ánh Tuyết không có được kết quả tốt nhất tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ngày khai mạc, Ban tổ chức tiến hành tranh tài 2 hạng cân là trên 87kg nam và 57kg nữ. Đội tuyển taekwondo Việt Nam có võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết góp mặt hạng cân 57kg nữ.

Tại trận đầu tiên, Ánh Tuyết đã gặp đối thủ Zaira Paulina Salgado (Mexico) và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 (6/3, 0/8, 14/4). Trong trận thứ 2, Ánh Tuyết gặp tuyển thủ Hàn Quốc Ju-jin Kim tuy nhiên không có được ưu thế và dừng bước với tỷ số 0-2 (1/5, 3/10). Thua trận, Ánh Tuyết trở thành võ sĩ đầu tiên của đội tuyển taekwondo Việt Nam bị loại tại giải đấu.

Ngày 25-10, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ có võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền tham dự hạng cân 49kg nữ. Cô được chờ đợi giành kết quả tốt cho taekwondo Việt Nam. Trong các lần đã tham dự giải thế giới, Kim Tuyền chưa từng giành huy chương. Tuy nhiên, Kim Tuyền đã giành HCĐ tại giải vô địch châu Á 2024.

Giải vô địch thế giới 2025 thu hút 991 võ sĩ hàng đầu thế giới trong các nội dung đối kháng của 178 đội tuyển taekwondo góp mặt. Liên đoàn taekwondo thế giới tổ chức thi đấu các nội dung nam là 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg và trên 87kg. Nội dung nữ gồm 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg và trên 73kg. Giải sẽ kéo dài tới hết ngày 30-10.

Cũng tại giải vô địch thế giới 2025, Liên đoàn taekwondo thế giới chính thức trao quyền tổ chức giải đấu năm 2027 cho quốc gia Kazakhstan. Đây được xem là giải vòng loại tranh suất tham dự Olympic 2028.

MINH CHIẾN