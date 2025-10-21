10 võ sĩ taekwondo Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025

Đương kim vô địch châu Á, võ sĩ Bạc Thị Khiêm sẽ cùng đội tuyển taekwondo Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam cho biết đã tính toán kỹ lưỡng, qua đó đăng kí 10 gương mặt hàng đầu tham dự giải vô địch thế giới 2025. Trong thành phần thi đấu lần này, đội tuyển taekwondo Việt nam tiếp tục có 3 gương mặt nữ hàng đầu là Trương Thị Kim Tuyền (49kg) và Bạc Thị Khiêm (67kg), Phạm Ngọc Châm (62kg)… Ngoài họ, nội dung nam sẽ có Nguyễn Hồng Trọng (54kg), Đinh Công Khoa (58kg) và Lê Tuấn (63kg) được đăng ký tranh tài.

Giải vô địch thế giới là nơi quy tụ các võ sĩ hàng đầu của taekwondo thế giới dự tranh. Mục tiêu của đội tuyển taekwondo Việt Nam là nỗ lực thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và đạt kết quả tốt nhất.

Giải vô địch thế giới 2025 được xem là cuộc đấu quốc tế cuối cùng của các thành viên đội tuyển taekwondo (nội dung đối kháng) trước khi tham dự SEA Games 33-2025. Hiện tại, đội tuyển taekwondo Việt Nam tích cực chuẩn bị chuyên môn cho đấu trường này. Cách đây 1 năm, Bạc Thị Khiêm là tuyển thủ duy nhất đã giành HCV giải vô địch châu Á 2024 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài cô, Trương Thị Kim Tuyền và Phạm Ngọc Châm đã giành HCĐ giải vô địch châu Á 2024. Cả 3 tuyển thủ là những gương mặt trọng điểm được đội tuyển taekwondo Việt Nam hướng tới nhiệm vụ SEA Games 33-2025 nên cuộc đấu giải thế giới là dịp họ tích lũy thêm chuyên môn.

“Giải vô địch thế giới 2025 sẽ thu hút các VĐV hàng đầu châu Á và thế giới cũng như những nhà vô địch Olympic góp mặt. Chúng tôi đánh giá đây là cơ hội tốt để võ sĩ Việt Nam được tích lũy thêm chuyên môn”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam chia sẻ. Hiện lúc này, đội tuyển có chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil Tae và chuyên gia Iran Erfan Heydarl huấn luyện theo các điểm tập huấn chuyên môn.

Giải taekwondo vô địch thế giới diễn ra từ ngày 24 tới 30-10 tại thành phố Wuxi (Trung Quốc). Giải đưa vào tranh tài các nội dung nam gồm 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg và trên 87kg. Nội dung nữ có các hạng cân 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg và trên 73kg. Đội tuyển Việt Nam có các VĐV: Hồng Trọng, Công Khoa, Lê Tuấn, Nguyễn Thị Loan, Kim Tuyền, Ánh Tuyết, Ngọc Châm, Ánh Ngân, Bạc Thị Khiêm.

MINH CHIẾN